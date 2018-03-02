精神科醫師分析搶購風／「羊群效應」作祟 嚴重不安恐誘「儲物症」

2018-03-02

〔記者林惠琴／台北報導〕近期國內出現「衛生紙之亂」，擔心衛生紙漲價而引發搶購風潮，造成賣場架上銷售一空，真正有需要的民眾反一包難求；精神科醫師分析指出，這是社會「羊群效應」作祟，當過度不安全感時，嚴重者甚至可能引發「儲物症」，過去就曾有患者囤積的衛生紙等生活用品數量，可用到過世後十年！

有患者囤積的衛生紙 可用到死後10年

精神科醫師楊聰財表示，民眾一窩蜂行為，與心理學上的「羊群效應」心態有關，亦即當漲價消息一出，有領頭羊先做，害怕不搶會有損失的其他人就跟進，未必能真正思考自己實際需求，尤其現在社群媒體興起，類似現象恐更明顯且更易蔓延。

楊聰財指出，當「羊群效應」到一定程度時，還會有一群以自我為中心、較欠缺團體觀念的族群，因「貪小便宜」、「能撈就撈」的想法，進而到餐飲店、公共廁所等地，使用衛生紙也要多抽一些帶回家，只要自己好就好。

楊聰財強調，囤物嚴重者也可能發生「儲物症」，可能是因情緒、思考障礙或不安全感，必須透過囤物的動作達到心靈穩定。他曾經收治一名七十幾歲的男性，總是擔憂生活用品會不夠用而養成囤物習慣，累積的衛生紙或洗髮精、內衣褲，甚至可用到他過世後十年，這是生病了。

楊聰財呼籲，民眾必須獨立思考、理性消費，評估最適合自己的方式，不要盲從；萬一囤物行為已經影響日常正常生活，建議進一步求助精神科醫生 ，透過專業諮商、治療處置。