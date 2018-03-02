賣場不缺貨 若人為哄抬必法辦

2018-03-02

衛生紙之亂 政院大動作喊話

〔記者李欣芳、盧冠誠、廖千瑩、陳宜加／綜合報導〕擔心民眾持續搶購衛生紙，行政院昨由副院長施俊吉率相關機關正副首長大動作召開記者會喊話，強調衛生紙供應無虞盼民眾不要搶購。施俊吉說，這次衛生紙漲價傳聞非常有可能是人為哄抬與聯合漲價，若是如此，公平會與消保處一定會依法處理。

政院發言人徐國勇指出，大部分賣場衛生紙沒有缺貨，部分賣場一、兩個品牌沒貨，還特別告示可先付款預購，顯示供應無虞、價格平穩，「衛生紙搶購狀況已經平息」，賣場架上的貨也沒有人在搶，民眾不需要一窩蜂搶購。

公平會訪查5大賣場 約談製造商

公平會昨派員訪查全聯、家樂福、大潤發、遠百及好市多等五大賣場，也陸續約談衛生紙製造商金百利、永豐餘、正隆等及量販店業者，約談行動將持續到下週。官員說，約談主要針對衛生紙齊喊漲是否涉及聯合行為，除了釐清業者成本及利潤結構外，例如紙漿占成本多少等，還有是否透過網路或媒體達成意思聯絡。公平會主委黃美瑛說，衛生紙業者有無透過媒體傳遞訊息導致有聯合行為的合意，「大家勇敢地一起漲」，正在密集調查中。

央行總裁：國內通膨狀況非常穩定

央行總裁楊金龍說，央行會審慎採取適當貨幣政策維持物價穩定，主計處預測今年消費者物價指數（CPI）年增率一．二一％，主要國際機構則預測台灣CPI漲幅介於○．八八％到一．三％之間，國內通膨狀況非常穩定。

楊金龍表示，近期國內家用紙品價格擬議反映國際紙漿成本調漲十％至三十％，假設衛生紙、面紙及紙巾等紙類消費用品價格平均漲幅為十％，對消費者物價指數（CPI）年增率影響為○．○六個百分點。

行政院長賴清德昨在院會聽取央行、國發會和經濟部「物價相關研析」報告後表示，今年台灣物價會相當穩定，衛生紙是最終產品，不是原料，不會帶動其他物價上漲，請經濟部等各主管單位持續對各類民生必需品嚴密查核，絕不允許聯合哄抬物價或囤積居奇的不法行為。

消保處指出，消保會網站已建置「衛生紙最新資訊」專區，充分揭露包括穩定物價小組「物價資訊看板平台」、「十五項民生必需品賣場月均價參考資訊」與公平會、經濟部、消保處、各縣市政府等相關作為。