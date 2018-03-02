洩個資遭提團訟 雄獅：電腦被攻擊

2018-03-02

去年外洩36萬筆 24人遭詐騙逾300萬 求償363.9萬

〔記者陳宜加、蕭玗欣、王憶紅／綜合報導〕雄獅旅行社去年外洩卅六萬筆旅客個資，其中廿四人遭詐騙超過三百萬元，但業者僅願補償每人兩千元折價券。消基會昨宣布將代受害者提起團體訴訟，求償三六三．九萬元，將是我國首宗個資法團訟案件，盼喚起國內更重視個資保護。

消基會代提 國內首宗個資法團訟

雄獅旅行社則發表聲明指出，個資外洩為境外不法人士惡意攻擊員工電腦，雄獅也是不法行為受害者，事發後盡力配合檢調機關偵查，以電話、簡訊通知客戶注意避免詐騙，維護客戶權益已盡最大努力，並持續致力於資安防護措施。尊重客戶選擇以司法途徑消除雙方紛爭，期望司法程序儘速釐清雄獅清白。

非故意或過失 雄獅願提供2千元折價券

消基會表示，雄獅旅行社去年五月爆發個資外洩爭議，遭不明人士竊取旅客購買機票、訂房或自由行存單資料，高達卅六萬筆外洩，導致不少受害者被詐騙。

消基會統計，消費者個人最高受騙金額達六十八萬餘元，共受理廿四人申訴成案，遭騙總金額達三一五．九萬元；但雄獅認為公司作業系統設有防火牆與多層驗證防護措施，並非故意或過失，拒絕賠償消費者。

個資保護不力 消基會盼喚起各界重視

經消基會出面協調，業者僅提出補償方案，消費者一年內參加旅遊可享員工價與兩千元折價券，雙方協調破局，消基會昨正式提起團體訴訟，求償三六三．九萬元，除了遭騙金額，也包括每人兩萬元精神賠償。

消基會董事長游開雄表示，台灣消費者個資暴露於網路高風險環境，即使個資法八十四年就上路，但長期不受重視，包括外交部、北市府等公部門與不少民間企業均曾傳個資外洩。

他說，我國個資保護不力，多數消費者麻木，「不應該且不正常」。消基會提起國內首宗依據個資法求償的團訟，重新賦予個資法意義，也盼政府應就此建立完善保護機制，業者也應有專業資訊人才保障。

消基會指控無誠意 雄獅：已損商譽

雄獅強調，公司嚴格遵循個資法等相關法令，設置客戶個人資料安全保護機制，對消基會指控雄獅「毫無誠意、無情對待」的說法，實難以接受，消基會相關說法，已對商譽造成傷害。