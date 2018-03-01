5顆＝1碗飯 「肥」不去？ 吃湯圓要節制

2018-03-01

記者吳亮儀／台北報導

民眾過年期間大吃大喝，積欠的「肥胖債」還沒還完，元宵節又馬上要到來，營養師提醒，吃湯圓要注意熱量，4、5顆包餡的湯圓幾乎等同一碗白飯，提醒民眾注意熱量；且糖尿病患者、動過胃部手術的民眾最好少吃。

根據市售元宵、湯圓的熱量標示，常見的芝麻、花生湯圓一顆約70大卡，抹茶、鮮肉湯圓約60大卡、豆沙湯圓約55大卡，吃4到5顆就等於吃下一碗白飯的熱量約280大卡。

另外，常見的小湯圓10顆約60大卡，許多民眾常因小湯圓小，就忽略了熱量而多吃，但可能不知不覺就吃下很多的湯圓。

北醫附醫營養室主任蘇秀悅說，湯圓就是澱粉和糖的組合，熱量很高，對一般人來說，吃進太多恐會發胖，而糖尿病患者更要注意控制糖份。

吃完多運動 杜絕肥胖

蘇秀悅說，糖尿病患者最好一天只吃一顆包餡湯圓即可，以控制好糖份，而三酸甘油酯過高的患者也要注意份量。蘇秀悅說，煮湯圓也最好用清水煮即可，不要再加糖或其他配料。

蘇秀悅提醒，吃飽飯、吃完湯圓後，最好散步30分鐘以幫助消化，而過年若增加了不少體重，最好也增加散步時間，逐步將體重降回原來的標準。

衛福部建議，民眾若想吃湯圓應景，同時可加入青菜、茼蒿等蔬菜，增加纖維攝取，小湯圓一次不要煮超過40顆，才不會讓澱粉攝取量爆表。若想當成飯後甜食，最多不要吃超過2顆，吃完也可多運動20分鐘，杜絕肥胖上身。