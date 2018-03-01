易碎標籤沒路用 郵局被控摔包裹

2018-03-01

〔記者陳宜加／台北報導〕易碎標籤「沒路用」！有民眾選擇中華郵政寄送親手燒製的陶製花盆，心意無價，不料友人打開包裹發現花盆全碎，一片心意付諸流水，質疑中華郵政有疏失。中華郵政回應，收運都有SOP並於現場監督，包裹毀損將賠償575元，建議貴重物品事先報值。

中華郵政：依規定賠償575元

中華郵政每年包裹與快捷郵件超過3千萬件，收運過程中最常見爭議類型即為「內容物毀損」，其次為「送貨上樓」；近年因物流追蹤機制發達，「包裹遺失」越來越少。

台北賴先生興趣為植栽，日前友人親手燒製陶土花盆，價值約2千元，要送給他打造獨一無二盆景，不料賴先生收到包裹打開後發現花盆嚴重碎裂，質疑中華郵政運送過程有瑕疵，明顯可能「用摔的」。

「當然傻眼又憤怒！」賴先生說，友人包裹交寄時已註明是易碎物品，並貼有紅色易碎標籤，但顯然毫無效果。他認為，中華郵政應徹底檢討相關作業流程，否則即使包裝再小心、塞再多防撞材質，依舊於事無補。

中華郵政表示，內含易碎或貴重物品的「脆弱郵件」，內部訂有SOP與注意事項，窗口收寄時先檢查封裝是否妥當，收運時也要求留意代表易碎物品的「紅杯標籤」，置於籃車最上層、以人工分揀，並嚴禁拋丟。

中華郵政強調，現場均有主管監督，若包裹仍毀損，責無旁貸。中華郵政舉例，日前有民眾寄送苦茶油，故意不封箱，只為讓郵差看到是玻璃瓶，但由於封裝不確實，便退還重新包裝。

中華郵政也說，若是貴重脆弱物品，均已要求窗口提醒寄件人，以報值包裹或快捷交寄，目前國內報值上限為5萬元；若無報值，包裹毀損依一般公斤數補償，5公斤以下每件575元、5至10公斤每件865元。