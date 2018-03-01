高雄餵食獼猴 可重罰1萬 本月上路

2018-03-01

〔記者鍾泓良、蕭婷方、翁聿煌、魏瑾筠、張菁雅、陳文嬋／綜合報導〕台南市去年針對轄內松鼠較多的觀光據點、綠地，豎立禁餵松鼠標語，違者可開罰1200至6000元。台北市公園處表示，過去只有因禽流感要求民眾不得餵食鴿子，主要以勸導為主，若民眾屢勸不聽，才會依公園自治條例，以特定傳染病防治開罰1200至6000元。

雙北為防疫禁餵鴿

北市公園處指出，過去禁餵鴿子是防疫政策，若市府有要求就會禁止；北市動保處產業保育組表示，目前無相關法令禁止民眾餵食野生動物，平時只能派人勸導。

新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉表示，新北市並未禁止民眾餵食松鼠，但曾在禽流感高峰期時，擔心野鳥在市內滯留，勸導民眾不要餵食野鴿，引用廢棄物清理法對餵養禽畜、影響環境衛生者，勸導不聽可處1200至6000元罰款，但未有開罰案例。

新北市環保局發言人孫忠偉說，未來考慮研議公園管理自治條例，作為禁止餵食野狗、野貓和野鴿的法源依據。

中市禁餵野生動物

台中市政府建設局表示，根據「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，公園內不得飼放、棄養動物或餵食野生動物，民眾若經勸導仍不理會，可處2千元以上、1萬元以下罰鍰。之前爆發禽流感疫情，市府加強宣導，且民眾經勸導後都會接受，因此沒開出罰單。

桃市暫無相關規定

桃園市政府風景區管理處長葉宗賦表示，風管處所管轄的拉拉山、小烏來及虎頭山等三大風景特定區，與兩蔣文化園區包含慈湖、角板山、大溪中正公園及頭寮陵寢，都有松鼠出沒，但他未曾見過遊客餵養，也沒接獲類似反映，未設立相關自治條例及設置告示牌。

高雄市政府農業局表示，高市獼猴數量逐年增多，因此修正高雄市野生動物保育自治條例，針對鼓山、旗山、美濃、大社、阿蓮、岡山六區，經查餵食獼猴最高可直接重罰1萬元，已送中央核定，預計3月中旬上路。

高市檢舉餵獼猴 獲罰鍰2成

高市壽山獼猴大約1500隻，農業局修正高雄市野生動物保育自治條例，將原本餵食獼猴行為需經制止後不從才可開罰，修正為查證屬實可直接開罰5千至1萬元，呼籲民眾勿以身試法。且檢舉餵食獼猴案件經主管機關查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可得罰鍰2成獎勵金。