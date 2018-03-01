憂鼠滿為患... 台南禁餵松鼠

2018-03-01

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕「松鼠耶，好可愛喔！」老樹及公園多的台南，近年來公園內松鼠變多，民眾看到忍不住追逐，或拍照或餵食。環保人士擔心大量人工餵食松鼠會改變生態？對此，台南市政府從去年開始，在台南內松鼠較多的觀光據點綠地，例如孔廟、大南門、水萍塭公園、億載公園等地，豎立禁餵松鼠的標語，違者將依台南市公園綠地管理自治條例第9條第1項第13款，以及第14條第4項，處以1200到6000元罰款。

零開罰 市府：勸導為主

禁令頒布後，有不少民眾叫好，也有民眾視而不見，持續餵食，但禁令至今1年「零開罰」，外界質疑「虛應故事」？工務局強調，目前以勸導為主，但民眾屢勸不聽就會開罰。

台南億載公園附近的居民表示，松鼠在清晨和傍晚時段，都會大舉出動偷走遊憩民眾的水果或零食，防不勝防。在台南公園，許多長者會帶著水果、瓜子類等食物到涼亭閒聊，不是一不注意就被松鼠偷走，就是長者主動將果肉丟在地上餵食。

松鼠過剩恐威脅喜鵲

愛樹人士認為，松鼠磨牙將公園綠地的樹木啃得傷痕累累，樹皮一旦受傷，很容易就會感染疾病，如果都市森林系統因松鼠過量繁殖而崩潰，到最後就連松鼠也將無法生存。

工務局表示，松鼠群聚最明顯危害是威脅喜鵲生存，不僅樹梢的鳥巢被翻落，鳥蛋也會被吃掉。此外，松鼠磨牙的習慣會導致樹木遭受病蟲害。曾有民眾建議利用撲殺或誘捕方式降低松鼠數量，但礙於野生動物保育法，只有生命財產受影響情況下才能捕殺，因此目前只能設牌禁止並勸導別再餵食。

農業局則表示，松鼠並不如外界想得那麼可怕，每一個公園都有其食物鏈，像是台南公園就有猛禽類捕食松鼠，只是任意餵食打亂平衡，讓松鼠長久聚集在同一地，才會導致生態問題，只要讓牠們四散覓食，環境就能重新平衡。

工務局強調，目前以勸導為主，但民眾屢勸不聽就會開罰，工務局及農業局都強調，儘管只是勸導，但相關包括餵食及樹木健康受損的情況都已減輕不少，未來會針對熱點加強巡檢，也希望民眾能一起勸導，避免「鼠害」再度發生。