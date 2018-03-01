前瞻道路品質提升 核定13旗艦型計畫

2018-03-01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕四年一百二十億元的前瞻道路品質提升計畫，分為政策輔導型、旗艦競爭型兩種，交通部公路總局今年初已核定十三個旗艦型計畫，加上為數眾多的政策輔導型計畫，目標於四年內（民國一○六年至一一○年）改善五百公里道路路面、自行車通行空間五十五公里、孔蓋下地一千兩百五十座、綠化面積兩萬平方公尺、每年減碳兩百公噸。

旗艦型計畫總經費約四十億元，今年初由三十二件申請案中，核定第一波共十三件案子，中央補助款總計二十三億三千五百八十五萬元，預計明年底前完成。今年七、八月將進行第二波審查、核定。

首波總經費逾23億元

公路總局人員表示，經學者專家評分後，第一波核定桃園、新竹縣、苗栗、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖等縣市案件，加上公總二工處所負責的台三線，苗栗縣頭份市至台中市東勢區路段道路提升品質建設計畫，總經費為二十三億三千五百八十五萬元。

公總表示，旗艦型案件較全面，包含既有道路養護整建（路平、管線孔蓋下地、邊溝改善、人行通行空間、路口安全改善）、綠色生態路網建置（路面透水鋪面、道路空間綠化）、設立道路幸福設施（路燈標誌號誌共桿、標線標誌整合改善、自行車道行車空間友善性改善）、形塑城鄉人文地景道路（配合人文地景盤查跟設置，增加亮點點綴式）。

旗艦型案件較大，像是嘉義縣一六二乙縣道（一路愛你），要打造遊藝綠廊工程；雲林縣一四五縣道西螺至虎尾，要做景觀道路改善工程，廣種綠色植物；花蓮一九三縣道除做景觀工程外，還有規劃自行車友善空間、停車空間等。

政策輔導型案件年底完成

政策輔導型主要是將都市計畫區外、有道路編號的道路，進行整建、鋪平，及管線、孔蓋下地等；且偏鄉、離島會特別照顧，只要符合條件來申請，都會同意申請案。第一波預算中，只有台北市沒有申請，基隆市則是要做的道路都在都市計畫區內。

公總表示，政策輔導型案件較小，已核定案件預定今年底前會陸續完成，提升道路品質讓民眾有感。