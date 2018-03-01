「開春第一驚悚片」／衛生紙搶風難平 消基會籲協調業者凍漲

2018-03-01

〔記者陳宜加、王俊忠、張聰秋／綜合報導〕全台掀起「衛生紙之亂」，多個賣場衛生紙被搶購一空。消基會批評，即使政府緊急出面，卻依舊無法止息恐慌，建議嚴加查處業者的聯合行為，並協調業者宣示「凍漲」以消弭恐慌；消費者則減少購買、使用，遏制不肖業者哄抬物價。

消基會昨指出，這股「衛生紙之亂」可謂「開春第一驚悚片」，肇因於國際紙漿傳出一年來價格上漲四成以上，國內業者將跟進調漲最高三成。

消基會表示，行政院消保處雖緊急出面滅火，保證三月中前不漲價，不料搶購風潮難平，二月廿六、廿七日消基會湧入近百通消費者申訴，有消費者表示，跑遍十家超市、藥妝店，竟都買不到民生必需的衛生紙。

消基會動員全台志工赴賣場實地調查衛生紙販售狀況，發現貨架上多是空空如也，可見政府仍毫無對策。

政府應輔導生產再生衛生紙

消基會董事長游開雄建議，我國倚賴國際紙漿進口甚深，衛生紙亦多為處女紙漿製成，在風險管理與綠色消費觀點上都有待改善。業者應儘速加強再生紙漿的運用，政府也應輔導業界生產符合衛生、安全品質的再生衛生紙，以符合綠色消費風潮。

成醫指定健康篩檢送衛生紙

國人瘋狂搶購衛生紙，有錢未必買得到，不過目前到成大醫院做子宮頸抹片、乳房攝影與口腔黏膜檢查等指定健康篩檢，有機會帶一串免費衛生紙回家！有民眾表示，既然有這麼好康的事，一定要廣為宣傳，還要揪團一起到成醫篩檢拿衛生紙。

成醫說明，優惠措施去年就開始實施，目的在鼓勵民眾踴躍做健康篩檢，以求早發現、早治療，這措施與最近瘋購衛生紙的熱潮無關。

吃火鍋送衛生紙 民眾讚貼心

彰化市則有火鍋店業者趁勢推出「吃火鍋送衛生紙」的促銷活動，送的是二五○抽有品牌的衛生紙，推出首日送出七十包。消費者劉小姐說，最近衛生紙很難買，店家做法讓人感覺很貼心。