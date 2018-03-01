高雄大眾運輸免費3個月 減污4~9%／今起推好康套票 捷運+公車月票1600元坐到飽

2018-03-01

〔記者蔡清華／高雄報導〕為了改善空氣品質，高雄市府實施免費搭大眾運輸活動昨天到期，統計逾一千七百多萬人次搭乘，成長逾廿五％，空氣品質改善約四至九％。高市府表示，免費措施不會延續，但自三月一日起推出好康套票，捷運加市區公車吃到飽月票一千六百元，學生票價只要一千四百元，就可享受捷運、公車無限次數乘車優惠。

客運人次增30％ 捷運多25％

環保局與交通局攜手對抗空氣污染，自去年十二月起至昨天，實施大眾運輸免費搭乘。統計至二月廿五日止，民眾搭乘捷運、輕軌、公車、客運，總計逾一千七百萬人次。

環保局分析以公路客運人次成長最多，達一百廿九萬人次，比去年同期運量多了三成；其次是捷運尖峰時段逾四百萬人次，比去年同期成長逾廿五％。

民眾改使用大眾運輸系統，確實有助改善空品。環保局舉接近大眾運輸系統的空氣品質監測站為例，以鳳山、復興站來看，尖峰時段一氧化碳濃度，較去年同期降約八至九％，環潭公路交通監測車一氧化碳濃度較實施前降幅約四．四％。

學生月票優惠價1400元

高市府與高捷公司合作，延續好康政策。交通局長陳勁甫說，三月一日起推出優惠套票，內容是捷運不限站點、不限里程吃到飽，加上市區公車無限次、吃到飽，優惠月票一千六百元，學生另享優惠價一千四百元。

交通局指出，捷運公司也將同步推出捷運站點對點優惠月票，加碼贈送轉搭市區公車免費，方便民眾選擇有利優惠方案，公車班次也會配合加密，民眾搭配使用「高雄ibus」APP，可減少候車時間。

搭捷運上班的陳先生說，過去三個月明確感受到運量增加，很支持這項措施。他說，要改變高雄空氣品質，須有長遠持續性稽查及鼓勵辦法，支持市府有更多的誘因讓民眾使用大眾運輸。

機車族：短期優惠難抗空污

機車族林小姐則認為，短期的優惠措施對空氣品質起不了太大的作用，應嚴管工廠排放大戶、輪船、大車，政府要拿出更有效的方案。