普考新聞廣播類選試日文 考生傻眼

2018-03-01

〔記者林彥彤／台北報導〕考選部廿六日公布一○七年高普考暫定考試類別，不過有考生投訴，普考新聞廣播類別今年罕見的選試日文、國語和閩南語，眼看七月考試在即，考生大呼：「一年準備恐全白費了！」考選部回應，選試科目主要是用人機關決定，考選部無權干涉。

一名江姓考生投訴本報指出，準備普考新聞廣播已經兩年，去年選試英文，不幸名落孫山，他不氣餒繼續努力，也針對英語能力衝刺，豈料今年普考選試科目更改為日語，他苦喊：「白準備了。」

回顧近年普考新聞、新聞廣播的選試科目和報名人數，去年新聞選試英文，一百三十一人報名（錄取二名），新聞廣播則選試英語、國語和閩南語，計四十九人報名（錄取三人），之後幾年則是新聞選試英文，新聞廣播無明列選試語言。

考選部稱無權干涉

考選部部長蔡宗珍說明，國家考試一直都是由用人機關開缺決定，再公布開缺類別。今年二月底公布高普考暫定考試類別非首例，會有暫定類別名單是因為過去網路常流傳錯誤的人事總局開缺名單，怕誤導考生，因此從前年開始，考選部才在官方網站上公布暫定類別名單。

蔡宗珍表示，開缺名單不只有行政院人事總處，還有銓敘部的名單，因此歷年都是年初才會提報到考選部。

她表示，二月底公布暫定名單已是最快了，無法再提前，接下來才會陸續公布考試簡章、日期等資訊。

蔡宗珍強調，選試日語並非首例或罕見例子，過去也有選試德語，主要是看用人機關所開出的職缺，考選部無權干涉。