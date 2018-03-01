「佈老」志工伴人伴心 96歲嬤讚比家人親

2018-03-01

〔記者翁聿煌／新北報導〕「兩位佈老志工比親人還親，有錢也買不到這麼好的服務！」九十六歲的蘇奶奶因為老伴和長子、長女都已過世，次子又到中國經商，她居住在新北市新店區，雖有居家照顧服務員按時到家備餐，但老奶奶仍感覺精神空虛，幸好每週有林金發、廖淑盡夫婦每週兩次到家陪伴，用輪椅推著老奶奶到社區公園散心。蘇奶奶開心地說，兩位佈老志工比親人更親。

林金發、廖淑盡 每週兩次到宅陪伴

蘇奶奶與丈夫育有二子一女，子女後來到巴西發展，她與先生退休後也隨著子女去巴西，但蘇奶奶不習慣外國的生活，獨自返台住在新店區，先生與長子、長女相繼過世後，次子又轉往中國經商，只有一個孫子與奶奶同住，但孫子要上班、早出晚歸，蘇奶奶宛如獨居老人，以前她還能上教會做禮拜，但如今年事已高，無法再自行外出。

社會局從三年前起，安排六十五歲的林金發和六十四歲的廖淑盡夫婦，每週兩次到宅陪伴關懷，夫妻兩人連續四年陪伴蘇奶奶過年，雙方建立深厚的情誼，即使不是陪伴的日子，林金發夫婦也經常打電話噓寒問暖，蘇奶奶很期待夫妻倆每次的到來，常常時間未到，就拄著助行器在門口等候。

新北市政府推動佈老志工的免費服務，透過十個社會服務中心申請，鼓勵民眾參加「高齡照顧存本」專案，年輕時擔任佈老志工，預先儲存「未來被照顧」的服務時數，等到自己年老、有需要被照顧時，再兌回當初服務的時數；林金發、廖淑盡夫婦笑說，目前身體仍硬朗，不需要兌換供自己使用，還考慮先捐贈一部分的時數供蘇奶奶兌換長照居家服務。