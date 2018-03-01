返校再進修 設計師勇奪iF大獎

2018-03-01

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台灣設計水平普遍來說還算滿強的！」中國科技大學室內設計系碩士在職專班近年廣納業界人士，不少執業多年的室內設計師紛紛回校進修專業知識，並投稿國際賽事，今年在有國際設計界奧斯卡之稱的「德國iF設計獎」中獲獎連連，共有四人分別拿下三個住宅獎、一個產品設計獎肯定。

獲住宅、產品設計獎

該專班兼任副教授、台灣室內設計專技協會前理事長何武賢說，台灣過去在國際競賽得獎不容易，畢竟都是歐美天下，但設計界整體設計能量已漸跟國際接軌，展現台灣「原創」特色，開始獲認同。

今年德國iF設計大獎的室內設計類中，該專班師生就有四人得獎，何武賢本人應電視節目邀請，替一名老人家改造住家，用人文關懷讓廿多坪的室內變成極富文化素養的空間。何武賢認為，台灣原創絕對不輸中國、歐美，小東西也能做出大格局。

專班學生林瑞興投入創新研發卅年，從零組件做起展場設計，十五年前投入環保減碳，如今開發出鋁合金的樂高式模組化的陳列系統，讓商業展覽等攤位可拆卸組裝並多次回收，既環保又有極大設計自由空間，也獲德國iF青睞，獲得產品設計類獎。

俞佳宏則是德國iF常勝軍，在業界已得獎五次，今年參加iF住家項目，獲獎的室內設計《聯聚理仁》打破天花板格局，鏤空樣式讓管線外露，凸顯空間層次之美，他認為台灣室內設計潛力相當強，住家設計參賽最多，也多次得獎，可見軟實力已被國際接受。

入行卅年的蔡錦明則說，自己專心工作，很少與同業互動，重返校園後獲鼓勵投稿國際競賽，第一次拿下iF獎，得獎作品是幫企業家設計退休別墅的居家空間，融合屋主需求，連其宗教信仰都考量到，但屋主曾想把華麗燈飾放進和室，他嚴厲拒絕，理由是：「我把設計當作藝術品來堅持！」他的堅持也同樣獲iF評審認同。