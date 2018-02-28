腎脂肪瘤破裂 婦腰痛站不直

2018-02-28

記者蘇孟娟／台中報導

良性瘤也可能像不定時炸彈！

台中一名半百婦人半年前突然左腰劇烈疼痛不已，甚至站不直身，掛急診後檢查，赫然發現左腎被大量出血包圍，原來她有一顆8公分大的良性腎臟血管肌肉脂肪瘤破裂大出血，婦人早在4年前就知道有此瘤，但因是良性疏於追蹤，所幸及時接受腎動脈栓塞治療控制，避免休克危機，目前腫瘤已明顯縮小。

良性未追蹤 險危及性命

中山醫藥大學附設醫院醫學影像部醫師黃馨慧指出，腎臟血管肌肉脂肪瘤是常見的腎臟良性腫瘤，卻因為是良性腫瘤，很多人掉以輕心，忽略追蹤重要性。

這名婦人到院時血壓、心跳等生命徵象均算穩定，但婦人直喊左腰劇痛且站不直身，因症狀急速加劇，安排腹部電腦斷層掃描，赫然發現婦人左側腎臟被大量出血包圍，且腎臟被約8公分大腫瘤壓迫變形，緊急進行腎動脈栓塞治療，止住出血。

黃馨慧說，婦人經這次驚嚇後不敢再掉以輕心，半年來持續追蹤檢查，因接受栓塞治療，腫瘤體積明顯縮小近半。

黃馨慧說，腎臟血管肌肉脂肪瘤屬良性腫瘤，腫瘤發生率約0.2%，好發於中年女性，小於2公分的腫瘤一般只需定期追蹤；若腫瘤超過4公分，約有4成機率腫瘤會自發性破裂，除引起劇烈腰部疼痛，更會因後腹腔內出血有失血性休克危機，就像顆不定時炸彈。

即使腫瘤未破裂但若體積太大，也會壓迫到周圍正常器官，引起消化功能受阻，甚至腎臟功能衰退，絕不能輕忽。