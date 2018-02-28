環署建立指紋圖譜 釐清油品污染來源

2018-02-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕汽柴油是土壤及地下水污染來源之一，但過去礙於技術問題，難以判別污染行為人，造成許多爭議案件長達多年難解。環保署自民國102年與中油實驗室合作，透過柴油指紋圖譜鑑識技術分析油品種類，進一步比對出污染物的油品來源，1年內就能釐清可能污染源。環保署昨表示，將再建立汽油、重油等不同油品鑑識技術，擴大應用領域。

擴大到汽油、重油鑑識

土壤及地下水污染整治基金管理會執行秘書陳世偉表示，柴油指紋圖譜分析是藉由污染物的生物指標（biomarker）和多環芳香烴（PAHs）的分布狀況來判斷污染物來自於哪一家油品供應商。該技術已用於國內22個被列管的加油站，並得到驗證。

陳世偉表示，台灣油品供應來源單純，只要能建立本土柴油指紋圖譜鑑識技術及調查數據資料庫，就能比對判斷污染物是來自哪家供應商，找出污染責任人。

陳世偉說明，未來發生洩漏污染行為人爭議案件時，環保署會先到現場採樣、快篩，再到實驗室做一般檢測分析與初步判識，擬定污染場址鑑識工作內容及調查策略，最後再根據樣品件事證據資料及水文地質調查模擬、場址歷史資料蒐集，綜合研判可能污染來源。

假如檢測結果發現數個可能的污染源的油品都是同一個供應來源，該如何分辨誰是污染源？陳世偉說明，環保署空保處曾針對含硫量不同的柴油進行管制，因此可從年份做交叉比對。

環保署統計，自90年至今，全台加油站因汽柴油導致土壤或地下水污染的案件共162件，其中71件目前仍被環保署列管。