宜蘭推農田蓄洪 每公頃最高補助5.4萬

2018-02-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣每遇颱風、豪雨來襲，低窪地區就面臨淹水威脅。為了治水，宜蘭縣政府要利用農田作為天然蓄洪池，首創推出農田蓄洪補助，最高每公頃5萬4千元，並選定地形比較低窪的冬山鄉珍珠和武淵社區300公頃農田，做為示範區域，預估可蓄洪75萬立方公尺的降雨量。

治水示範區達300公頃

縣府表示，宜縣示範區農民不管有無休耕補助，只要申請核准，每公頃可領2萬至5萬4千元獎勵金，鼓勵農民豪雨前淨空田水，以利蓄洪，預計7月開辦。

代理縣長陳金德說，過去投入很多經費治水，設置抽水站或築堤區域排水，已經有相當成果，未來會持續進行治水工作，但在概念上要調整為「與水和平共存」，宜蘭有很多水田農地，可以做為微型的天然蓄洪池。

工務處表示，縣內約有1萬6640公頃水田，占宜縣用地最大宗，如果在颱風豪雨期間，配合田間水位管理，可以大大提升區域整體防災的調適能力。

農民可於二期休耕期間向縣府申請「蓄洪補助」，申請者除了依照休耕補助規定，進行翻耕及稻草清理，並配合天氣警特報發布，例如海上颱風警報、豪雨等級以上特報，在雨害來襲前，將農田的水先透過排水系統放乾。

不受休耕補助限制 7月開辦

工務處指出，目前農田二期休耕，中央已給予每公頃3萬4千元休耕補助申請，縣政府將加碼2萬元蓄洪獎勵金。未申請休耕補助農田基於蓄水防洪概念，經審查核准也同步給予5萬4千元。

不過，考量田邊管理以及維持農地乾燥，原有的綠肥補助和蓄洪補助只能擇一申請，綠肥補助每公頃1萬1千元。