涉偷工減料 雲翠大樓建商收押

2018-02-28

花蓮地震倒塌釀14死悲劇

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震雲門翠堤大樓倒塌釀成大樓內有14人死亡，花蓮地檢調查發現，該大樓建案實際負責人劉英麟（74歲）違法自行雇工施作並自行監督，施工過程又涉嫌偷工減料，柱子內鋼筋明顯短接，檢方認其涉及業務過失致死、違反建築成規等罪，昨向法院聲請羈押獲准。

無技師資格 劉英麟草率動工

檢方直指，這樣高度的大樓鋼筋應要有2.4公尺以上銜接，但實際上只有約1公尺，加上無一長、一短交錯銜接，導致大樓結構安全有疑慮，以致地震發生8秒就發生潰散性的破壞。

其餘涉及設計及改裝問題的被告建築師游德榮、阿官火鍋及漂亮生活旅店負責人陳光印及王桂秀，因水泥強度、結構數據等，仍在實驗室檢測中，尚不能認定有無缺失，因此先諭知30萬到50萬元交保候傳，並均限制出境。

鋼筋僅為1米 且未交錯銜接

雲翠大樓倒塌後，檢察官多次在現場履勘、採樣，花蓮縣刑大全程拍照、攝影過程中，都發現營造商施作工程有諸多重大瑕疵，搜索相關人員辦公等處所，並傳喚旅店設計師、供料廠商等關係人20人。

主任檢察官兼發言人王怡仁說明，大樓工程應交由合法雇有土木技師等專門技術人員的營造公司承攬，由專業人員完成符合結構強度與耐震能力的建築物，劉英麟不具土木技師等相關專業技師資格，竟草率自行雇工施作並自行監督，且因房屋結構施工錯誤重大過失，導致雲門翠堤慘案。

水泥強度 尚難斷定有無缺失

其中，雲翠大樓柱體裡的鋼筋搭接未交錯，每條鋼筋交疊處未依規定延長1.3倍，按照雲翠大樓12層樓的建築高度，鋼筋搭接長度應有2.4公尺以增加接合度，但實際僅約1公尺；鋼筋的接頭應一長、一短交錯銜接，卻都是同一長度，造成柱體如繩子般斷裂。

雲門翠堤大樓建照於1991年核發、1995年完工，起造人「北歌建設股份有限公司」負責人「劉健民」，但實際負責人是劉英麟，公司登記地「花蓮市國聯里商校街二號三樓」，就是雲翠大樓地址，該公司已於1999年停業。

劉英麟同時還在花蓮美崙地區蓋了一棟地下1層、地上7層的大樓，這次地震中沒受損。

劉英麟在1994年間用人頭成立企業社、工程行、建材行，承包北歌公司興建「雲門翠堤」大樓的水電、土木工程，除了開空頭支票積欠多家廠商貨款，還向中國國際商銀花蓮分行貸款3千多萬元造成呆帳，1998年遭花蓮地方法院依詐欺罪判處6年徒刑。