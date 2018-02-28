鋒面快閃 228全台有雨 明起轉晴

2018-02-28

〔記者林惠琴／台北報導〕二二八假日及元宵節將接踵而至，氣象局昨指出，今天鋒面通過，全台有雨，明天起一連四天到週末，各地則將是多雲到晴的好天氣，中南部高溫上看卅一度。但衛福部疾管署警告，上週類流感門急診逾十二萬人次、較前一週上升十％，腹瀉門急診突破十六萬人次、更較前一週增三十三％，提醒民眾假期出遊、聚餐或是賞花燈，要注意相關防護。

類流感、腹瀉上週門急診量增

上週新增五十一例流感重症，年齡介於未滿一歲到九十六歲，各年齡層均有；五例死亡個案則在六十一歲至八十七歲間，多有慢性疾病、未接種本季流感疫苗，以感染Ｂ型流感為主。

疾管署指出，上週類流感門急診量增加，可能與春節連假結束、醫療院所門診已恢復正常有關，建議民眾元宵節賞花燈，要做好個人手部衛生與咳嗽禮節，出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應戴上口罩，落實生病在家休息。

疾管署強調，未來一週因開工、開學且氣溫變化大，雖然疫情不排除可能小幅上升，但整體疫情仍將是漸緩趨勢。

民眾假期出遊、聚餐 注意防護

對於腹瀉疫情升溫，疾管署則分析，可能與春節連假期間民眾大吃大喝、在外用餐所致，近四週共二十起腹瀉群聚案件，以旅宿、餐飲業十起最多，檢出病原以諾羅病毒為主，提醒民眾假期出遊用餐要注意手部及飲食衛生，有不適應儘速就醫。

對於假期天氣，氣象局則指出，今天二二八假期有鋒面通過，全台有雨，中部以北、宜花東地區雨勢較大，各地高溫也略降，北台灣白天高溫約廿三、廿四度，中部約廿五度。

明天起到下週日則是全台多雲到晴，氣溫漸回升，北台灣高溫可達廿七、廿八度，中南部上看卅、卅一度。

不過，下週一起東北季風增強，屆時北部、東北部變天，降雨機率提高。北台灣高溫也將下滑五度左右，約廿一、廿二度。