阿爸打火救人 三娃捐紅包助學

2018-02-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕打火弟兄救人，年幼兒女也效法父親助人！南投縣草屯鎮碧興消防分隊隊員林士傑有三名幼齡兒女，捐出他們過年的壓歲錢一萬零八百元給鎮內的炎峰國小，希望幫助無力繳學費的小朋友。林士傑說，三個小孩年紀雖小，但一聽說要幫助別的小朋友，都異口同聲說「要捐紅包」，捐款後還大喊「好開心哦！」

林士傑擔任消防隊員多年，曾與替代役男為一位沒有生命徵象的中年婦人急救，將她從鬼門關前拉回來，而兩年多前台南大地震造成維冠大樓倒塌，他也在過年期間前往台南支援，當時大女兒林郁恩才三歲多，就會跟龍鳳胎的弟弟和妹妹說「爸爸去救人哦！」

林士傑的龍鳳胎兒女林郁宸、林郁栩出生滿月時，他和老婆就捐出親友包的紅包一萬六千元給南投仁愛之家。

今年過年期間，他再試探性的問三名兒女：「如果小朋友因家裡沒錢無法上學，你們會怎麼樣？」就讀炎峰國小附設幼兒園中班的大女兒林郁恩，想都沒想就回答「要幫助他們去上學啊！」林士傑再問「那你們拿到的紅包願意捐出來嗎？」三個孩子都說「願意！」

捐款後大喊好開心

前幾天林士傑和老婆帶著三名子女，拿著紅包到炎峰國小，把合計一萬零八百元的壓歲錢全捐給學校。林士傑說，小朋友捐出紅包後一直很開心，昨日收到繳學費給的收據，更追問「應該所有小朋友都可以去上學了吧？」自己的小孩有這樣的心，身為父母感到很安慰。