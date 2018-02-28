國假上國道 20公里免費取消

2018-02-28

抑制短途車流

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天二二八紀念日假期將比照連假，國道將取消二十公里免費及實施單一費率，期望減少短途旅遊車輛，讓國道更發揮長途運輸功能；交通部高公局昨更指出，未來國定假日即便只有一天，也會取消每日二十公里免費里程，並以長途優惠價格，採單一費率計算，甚至評估週末假日也可能比照實施。

高公局舉例，若實施單一費率，小型車行駛超過八十公里，通行費就會比有每日二十公里免費便宜，最多約可省下三十六元左右。

單一費率 週末假日可能比照實施

高公局統計指出，平常使用國道的車輛中，四十％是二十公里以內的短途旅次，尤其台北、台中、高雄都會區，上下班尖峰時段常有短途車次導致壅塞。

為抑制短途車流，今年二二八紀念日與同樣只放一天假的雙十國慶，都將實施單一費率、取消二十公里免費里程。高公局更指出，未來的單一國定假日，也都會採取此做法；週休二日的週末假日是否比照實施？高公局也在研究，將進一步評估。

目前採行的單一費率為小型車每公里○．九元、大型車一．一二元等；無單一費率則為小型車一．二元、大型車一．五元等，但有每日二十公里免費里程、兩百公里以上長途優惠（依單一費率收費）。

以國一台北︱新竹的較短途來看，總計費里程六十九．一公里，採牌價法計算，加上eTag預儲享九折優惠後，單一費率的國道通行費約五十五元，非單一費率則為五十二元。差異不大。

但中長途的台北︱台中，單一費率通行費估計一百二十三元，非單一費率則需一百四十三元。台北︱高雄單一費率約兩百七十四元，非單一費率則為三○七元，差異變大，藉此國道可望多為長途開車的選擇。

但每日從汐止到台北通勤上班的戴姓民眾表示，為省錢僅上班會從汐止上國道，下班則較會部分走平面車道；她的工作是排班，不像一般上班族週末放假，若無免費里程，週末上班恐須多付二十元，因此反對全面實施。

立委鄭運鵬則認為，當初有二十公里免費，主因國道收費從計次轉為計程時，要減少對通勤民眾的衝擊，但天天都免費則有些變質，他個人可接受在假日取消短途免費，期助國道車速更暢通。