高中職國英數 可分組教學

2018-02-28

新課綱明年上路 全教總︰須注意勿淪變相「能力分班」

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教新課綱預計明年上路，教育部昨發布「高級中等學校課程規劃及實施要點」，部定必修的國語文、英語文及數學三科，將可依程度「分組教學」，視學生學習需求，以數個班級為一個班群，進行適性分組教學。國中小已有分組教學，高中職則將首度實施分組教學。

教部︰由各校自訂分組辦法

國教署組長韓春樹說明，學生的國英數程度不一，分組教學較能達到適性學習目的，此外，各類學校開設一般科目的跨領域或跨科目專題類課程、統整課程、探究或實作課程，亦得實施分組或協同教學；而未來是否依學生能力程度、成績或個人意願分組，避免同班出現好壞標籤化，則將由各校自訂辦法。

校長︰有配套設計才會成功

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，國中小的分組教學成效還不錯，把兩個班拆成三個組，依學生程度分組學習，但須注意實施「能力分組」是為學習，而非變相「能力分班」，實施必須精緻化，教材和教學內容也必須真的有所區隔，才會有效。

基隆市立八斗高中校長黃致誠指出，分組教學有配套設計才會成功，教育部推動分組教學，配套是允許學校以班級數「乘一．五倍」開班，以四個班的學生人數為例，分組教學即可開到六班，每班人數下降，老師可以提供更好的教學品質，對學生來說，符合程度的教學，才不會發生「鴨子聽雷」的學習受挫問題，學習有成就感，才能提升學習動機。

新課綱另設彈性學習時間，教育部要求學校應訂定學生自主學習實施規範，提供學生進行系統性規劃自主學習計畫之參酌；並應規劃多元學習活動，進行充實教學，或針對學生學習落差情形，規劃補強性教學。

選修採「班群」方式開課

選修課程部分，韓春樹表示，學校應提供採「班群」方式開課及跨班選修課程，由學生依其生涯進路及興趣自主選修，加深加廣選修課程應滿足學生銜接不同進路大學教育之需要；各類型學校均得提供其他學校學生跨校選修之課程，亦得協調大專校院到校開設預修課程或選修課程，供學生選修，或核准學生赴大專校院選修預修課程或選修課程。