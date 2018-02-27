竹縣公營肉品市場 代理進口宮崎和牛

2018-02-27

〔記者黃美珠／新竹報導〕由新竹縣政府百分之百持股經營的新竹肉品市場公司，昨由兼任董事長的縣長邱鏡淳，與日本宮崎縣業者簽約，成為國內第一個取得和牛代理權的公營肉品公司。即日起引進已連拿三屆日本和牛冠軍的宮崎牛來台，搶攻和牛肉在台的零售和批發市場，開拓自有財源、增加縣府財力。

首批三百卅七公斤的全牛肉昨天下班前送抵新竹肉品市場公司冷凍庫，但因早被搶訂一空，最快要到下週，一般民眾才能買到。

昨以業者諮詢顧問身分簽約的宮崎縣前議會議長星原透說，台灣熟悉的日本和牛是神戶或松阪牛，兩地的和牛仔牛都來自宮崎。全日和牛比賽每五年舉辦一次，宮崎牛在最近十五年連拿三屆冠軍，因宮崎透過品種改良和精進管理飼育技術，畜養出品質優良的和牛。

他說，神戶牛、松阪牛像是日本和牛界的「名牌包」般，價格比宮崎牛要貴，但三者口感差不多，都以柔軟、甜美著名。星原透還自豪地秀出訂單說，最近五、六年，每年都輸出兩百頭到美國。今年三月的奧斯卡頒獎典禮，一千五百名嘉賓就將享用宮崎牛。

新竹肉品市場公司總經理魏銘德說，神戶牛、松阪牛在日本比宮崎牛貴上一至兩成不等，考量口感差不多，參酌國內市場的需求，才決定跟宮崎合作。

新竹肉品市場公司以市場上A5級的上好菲力牛排為例，在某知名百貨公司內餐廳所用的神戶牛，每公斤要價約一萬五千元，他們代理的宮崎菲力以不超過一萬兩千元為原則。

魏銘德還打算讓和牛的吃法多元化，把國人少吃的牛肩肉和牛腿做成和牛丸子或漢堡排等，讓和牛肉變得更平易近人，也讓每年獲利約七百萬元的新竹肉品公司，在拍賣和屠宰之外有其他的營收。