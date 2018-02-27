管中閔涉學倫案 學審會：回歸台大認定

2018-02-27

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔與暨大教授在中研院和台大合辦研討會發表聯名論文，遭爆與暨大碩士生學位論文高度雷同，涉有違反學術倫理爭議，但台大以非正式學術論文為由而決議不調查。教育部昨開學術審議會工作小組對論文定位進行討論，達成共識認為該論文並非屬目前《專科以上學術案件倫理處理原則》規範的「學術成果」，應回歸由台大或領域同儕認定，會議並建議教育部未來應建立更嚴謹的學術成果認定標準。

教育部高教司長李彥儀昨晚表示，工作小組會議是諮詢會議，主要討論專上學術案件倫理處理原則所規範「學術成果」定義，未討論管涉爭議的論文實質內容。

會議共識認為研討會論文，需符合「在國內外正式審查程序」，且「集結成冊出版公開發行」、「以光碟或網路公開發行」之著作，並「可供外界公開查詢」，才界定為學術成果；其他研討會論文，則應回歸各校或各領域同儕去認定。李彥儀指出，因此管遭檢舉論文應由台大確實認定是否屬管的學術成果，教育部予以尊重。

但管中閔遭檢舉的論文，已有台大教授舉證研討會曾有公開論文徵求及審查，也有對學界發表；但學審會小組認定非屬學倫處理原則所規範的學術成果，因此教育部也將不援引《學倫案件處理原則》介入處理，李彥儀表示，教育部不會做行政指導。

台大國發所教授劉靜怡昨晚受訪表示，如果教育部確認「研討會會議論文非正式論文，也不算學術成果」，那以後大學老師要升等、續聘、評鑑、申請計畫等，都不能拿研討會論文來當參考用的學術成果，如此標準會造成嚴重後果。

她也指，學審會說法，根本沒回應「被質疑論文是否有不當引用、涉違學術倫理的基本問題」，「算不算學術成果和有無違反學術倫理，完全是兩回事。」而「回歸各領域同儕認定」也是語焉不詳、莫名其妙。