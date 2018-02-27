終結50年爭議！龍發堂眾清空

2018-02-27

〔記者方志賢、蘇福男／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發肺結核及阿米巴痢疾群聚疫情不止，二月又新增三例阿米巴痢疾個案，累計卅五人確診；衛生局昨動員一百五十人強制移出滯留的四十六名堂眾，清空生活大樓並完成消毒，也暫時終結龍發堂近五十年非法收容精神病患的爭議。

龍發堂人員昨發表聲明，批評高市衛生局以強制手段移送堂眾，目的非單純的防疫，要求討真相、要公道、護人權。龍發堂質疑，該堂被劃疫區後，堂方一直要求衛生局出示患病堂眾檢體報告，但都沒下文，檢驗結果都是經媒體報導得知，尤以激進強暴手段要求未染疫的堂眾離開，更是抹滅精障者人格和人身自由，衛生局居心叵測。

龍發堂去年七月爆發法定傳染病群聚感染，迄今已累積卅五人確診痢疾及七名確診肺結核。其中高市府自二月五日至二十四日進行第三次阿米巴痢疾複檢，共採檢四八五人，檢驗結果發現陽性者二十人，衛福部疾管署確診又有三人感染痢疾，顯示龍發堂二月仍有痢疾傳染風險。

高市衛生局副局長林盟喬表示，十二日至今連續十四天，龍發堂均封閉大門，規避、妨礙防疫查核，衛生局忍無可忍，昨動員醫護、心理師、社工師及警力等共一百五十人，強制移出滯留的四十六名堂眾，其中卅二人同意衛生局協助安置，另十四人由龍發堂改安置，但衛生局將持續追蹤。

衛生局疾管處長潘炤穎也指出，龍發堂昨以山貓車等障礙物阻擋並上鎖大樓，衛生局人員只能強力排除，將移出堂眾以巴士載往各市立醫院安置治療。

衛生局也指出，龍發堂自十二日阻擋防疫人員查核，已依傳染病防治法按日開罰，昨天又妨礙清空作業，另開罰卅萬，累計已開罰百萬元。