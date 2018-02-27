流感住院年輕化 平均年齡降到44歲

2018-02-27

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週類流感門急診人次較前一週上升，通報流感重症也增加；新光醫院昨更開記者會提出警訊，二○一六至二○一七年，流感、肺炎連兩年為該院住院原因第二名，且患者平均年齡從五十二歲降至四十四歲，出現年輕化趨勢，提醒生活作息不正常、有慢性疾病的族群應提高警覺！

高市類流感門診創本季新高

疾管署副署長莊人祥表示，上週類流感門急診人次高於前一週，但仍低於疫情最高峰，其中急診人次下降，門診人次上升，進一步以地域分析，北部增加不多，反而南部、尤其是高雄市，出現本流感季最高紀錄，研判可能與春節連假南來北往，以及天氣變化等因素有關。

另流感重症通報人數也增加，詳細數據將於今日公布，估計未來整體流感疫情會逐漸緩降，將持續觀察。

新光醫院副院長高尚志指出，流感併發症中，肺炎約占四成，回顧過去兩年，流感、肺炎為該院病患住院主因之一，且相關患者平均年齡下降，可能是中壯年族群工作壓力大，不時出入公共場所，加上生活作息不正常，經常熬夜，導致免疫力受到影響，增加流感併發重症的風險。

最新研究 流感可藉由空氣傳染

此外，最新研究發現，不一定要透過患者咳嗽、打噴嚏等近距離的飛沫傳播，流感病毒微粒可藉由懸浮於空氣中導致感染，換句話說，即使流感病人已離開現場，但在電梯等密閉空間，空氣中仍可能留存病毒，其他人只要吸入，就可能感染致病。

高尚志提醒，除了六十五歲以上年長者，五十歲以下族群若有生活作息不正常情形，或罹患有慢性疾病等，可接種流感疫苗預防流感，也可接種肺炎鏈球菌疫苗，加強防護力。