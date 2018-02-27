民眾囤貨170串 打算用一整年

2018-02-27

〔記者楊雅民、廖淑玲、顏宏駿／綜合報導〕預期漲價心理引發衛生紙搶購熱潮，民眾多少搶個一串應景，家住金門的陳先生更一口氣向康是美訂購一串八包共一百七十串的抽取式衛生紙，以一家三口每週平均用掉三包推估，這次大概囤了全家至少一年的衛生紙用量。

康是美三月十三日前推出倍潔雅抽取式衛生紙一串八包，原價一百三十九元，促銷價五十九元，在金門分店引發搶購潮，陳先生的訂購量最大，共花了一萬零三十元。由於補貨不及，康是美祭出商品預購單，請消費者先填單再取貨。

雲林虎尾陳姓鎮民則分享消費經驗，建議大家注意價差。他指廿四日上午十點多先到虎尾一家連鎖超市購買衛生紙，每串一百六十五元，他買了兩串。下午到另一家大賣場看到同廠牌同規格的衛生紙，竟然只要一百一十五元，立刻買了三串。還有友人透露，部份業者上午價格和下午不同。

賣家揪臉友囤貨 消保官盯上

彰化縣內許多臉書社群網路則出現「大家來買衛生紙」的貼文，一賣家標榜一定買得到，但一次得買一百包以上，「原價二千五百元，預售價只賣七百元」，還留言「大家一起來囤積」，吸引網友大舉下訂，同類型賣家「輸人不輸陣」，紛紛推出「大促銷」。

彰化縣消保官林秀蓮表示，昨天下午已查訪臉書賣家，並無哄抬物價之行為，但仍糾正「大家一起來囤積」之字眼。一名臉書的衛生紙賣家說，只酌收服務費，沒有發「國難財」。

網友分析，花時間及油錢去搶衛生紙，根本不敷成本。雲林縣消保官張嘉麟也提醒衛生紙佔空間且是消耗品，呼籲消費者不必太恐慌。