台經院︰仍應防大宗物資跟漲

2018-02-27

〔記者王孟倫／台北報導〕衛生紙喊漲，導致民眾瘋狂搶購；學者表示，必須慎防後續出現「連鎖效應」，例如其他進口大宗物資也喊漲，若物價上漲率超過一．五％且維持好幾個月，就可能會牽動央行利率。

衛生紙業者近期宣布將調漲，導致各量販店商品被搶購一空。台經院院長林建甫表示，目前國內通膨問題並不嚴重，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率低於一％，而近期衛生紙漲價，可能造成哄抬物價疑慮。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，國際原物料價格從二○一六年以來已陸續上漲，對於成本提高上揚，通常廠商不會馬上反應，累積一段時間才漲價；現在最怕在三月份各廠商一起釋放成本壓力，屆時民眾因為預期心理搶買，只好集中在二、三月囤積收購。

這波衛生紙喊漲，是否影響物價平穩？孫明德表示，衛生紙佔民生支出之比重相當低，對物價拉抬效果很有限，不過，衛生紙價格上漲只是個開始，政府必須擔心之後的「連鎖效應」。一旦其他物價也要喊漲，像是黃豆、玉米、小麥等進口大宗物資等，就會造成國內物價上漲疑慮，屆時，央行也會有升息的壓力。

不過，中央大學台經中心主任吳大任認為，衛生紙是「最終產品」，與其他產業關聯度很低，不像能源或鋼鐵等，若價格調漲會影響相關產品，因此，所謂的「擴散效應」不會太大，民眾不用擔心牽動物價上揚。

但吳大任也提醒，過去幾年政府對於通膨控制得一直還不錯，今年就必須要謹慎點；因為從前年下半年起，國際原物料就有上漲趨勢，若相關產業在今年受到影響而調漲，央行就會考慮採取「緊縮貨幣政策」，像是升息等，對經濟成長會有比較負面的影響。

至於民眾搶購衛生紙之現象，吳大任表示，由於政府很重視這件事情，零售商也很有默契配合處理，相信過了這段期間，風波應該很快平息下來；另外，公平會也要好好調查，紙業大廠有無聯合壟斷行為，還是純粹反映成本。