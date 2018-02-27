4大賣場 保證3月底前不漲

2018-02-27

〔記者楊雅民、李靚慧／台北報導〕衛生紙漲聲響起，全台掀起瘋狂的衛生紙囤購潮，愛買銷量暴增五倍，各大電商通路一個週末業績更暴增數十倍。英國廣播公司（ＢＢＣ）新聞網還以「Taiwan toilet paper panic: why is island caught short？台灣衛生紙恐慌：為何島內缺紙」來探討。家樂福、大潤發、愛買和全聯福利中心昨表示，三月底以前的促銷檔期都已排定，所以三月底前衛生紙保證不會漲價，請民眾不必擔心。

ＢＢＣ報導台灣掃貨現象

ＢＢＣ昨報導國際紙漿價格大漲，導致衛生紙將漲，描述台灣民眾近日狂掃衛生紙現象，但官方因應迅速，有受訪者稱擔心賣光而非漲價才搶購。ＢＢＣ也指衛生紙漲價並非全球現象，比如美國因業者競爭激烈，預期可能跌價。

而家樂福全台賣場昨日衛生紙貨架依舊空蕩蕩，該通路表示，已要求廠商增加供貨量。大潤發指出，由於消費者搶購衛生紙的速度快，廠商供應不及，昨天一早全台門市仍然大缺貨，何時恢復正常，無法確定。愛買指出，愛買平常全台賣場一天平均賣出約三、四千串衛生紙，過去三天，平均一天賣出約二萬串，銷量暴增五倍。

電商通路也「賣到翻」。PChome24h購物觀察，二十三日下午湧現採購潮，超過九十五％的消費者一次購買六至八串以上。二十四日則是搶購高峰，超過九十五％的在庫貨量銷售一空。

PChome24h購物指出，衛生紙平時的單日銷量約一千箱，上週五以來，三天賣出近五萬箱衛生紙，較一月同期暴增了二十二倍。僅二十四日的單日銷量就近三萬箱，平均「每三秒就賣一箱」。

電商賣翻 業績暴增數十倍

Yahoo奇摩購物中心上週末兩天賣出上萬箱衛生紙，平均「一秒賣出卅包」。二十四日一天的業績，比前期暴增三十倍。「生活市集」二十三日至二十五日三天，衛生紙銷售超過五萬箱，最高單日超過三萬箱，近一個月衛生紙銷量較去年同期成長超過五倍。旗下B2B2C的「松果購物」，近一週衛生紙較上週銷量更大幅增長二三六倍，並首度擠進全站十大熱銷榜單。

電商業者指出，在預期心理下，近日甚至連廚房用紙巾、餐飲業用的餐巾紙也所剩不多，濕紙巾也大賣，搶購狀況前所未見。