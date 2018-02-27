消保處網站 闢專區反映最新情況

2018-02-27

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛生紙喊漲，造成消費者搶購，消保處昨到各大賣場查看，確認衛生紙皆已補貨，供應無虞。消保處說，官網將設置「衛生紙專區」，將各部會了解的衛生紙最新情況上網，供民眾參考。而頂好及大潤發等賣場已設有衛生紙促銷專區，消保處也將行政指導其他大型量販店建置「衛生紙平價專區」。

行政院發言人徐國勇受訪表示，衛生紙此次有漲價的疑慮，是由於國際紙漿價格上漲，不過，紙漿雖上漲，但來源充分，衛生紙生產線也很充足；且衛生紙是終端商品，紙漿價格上漲，並不會影響到其他民生物價，不會有連鎖效應發生。

徐國勇說，目前只是因民眾預期心理而搶購衛生紙，買不到是因被搶購一空，消費者看到補貨期間的空貨架就恐慌，但其實賣場供應無虞，只是需要時間補貨。

徐國勇強調，有業者提到三月中旬前不會漲價，至於之後會不會漲價或是漲到什麼程度，包括消保處、公平會和經濟部都會去做聯合督導跟稽查。行政院持續關注民生物價，穩定物價小組也在監控中。

消保處 指導量販店設平價專區

消保處臨時舉行記者會說明，消保處副處長吳政學表示，消保官昨到各大賣場確認衛生紙存貨狀況，根據回報，各大賣場仍有存貨，價格也和先前相同，並沒有觀察到哄抬價格情況，而消保處官網也將設置「衛生紙專區」，將各部會了解的衛生紙最新情況上網，供民眾參考。

至於價格部分，目前沒有明顯異動，業者也承諾原先排定的促銷檔期會持續。

至於三月中旬後是否漲價，吳政學表示，業者仍與供應商議價中，哪些品牌會異動仍無定數，甚至有業者說，未接獲供應商表示將漲價，漲幅也沒有明確答案。

消保處處長劉清芳表示，經濟部已洽詢永豐餘、金百利及正隆等三大業者，三大業者一再表示紙漿原料來源穩定，產業供應充足，商業司也會同步聯繫賣場，協調供貨。對於是否有業者隔空喊話、涉及操作價格之嫌，公平會已立案調查中。