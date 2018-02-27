衛生紙喊漲 公平會今找業者喝咖啡

2018-02-27

〔記者李靚慧、蕭玗欣、林彥彤／台北報導〕全台陷入衛生紙搶購熱潮，公平會近日針對衛生紙市場持續派員調查，昨增派人力至各主力通路了解衛生紙貨源供應情形，今天將召開「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會」，邀集賣場、紙廠等八大業者與會，宣示公平會查緝並禁止聯合行為的決心。

業者歡迎查價 會辦促銷減緩衝擊

對於公平會將調查是否聯合漲價，家庭用紙業者表示歡迎，強調漲價有所本，主管機關與業者溝通，才能了解業者的成本壓力有多大。至於是否可能延緩調漲或縮小漲幅？業者強調，是真的撐不住才調漲，但未來會舉辦促銷活動，減緩漲價的衝擊。

公平會指出，根據調查，民眾上週末採買衛生紙需求雖然增加，但部分賣場昨已增補貨品，包括頂好、美廉社等。公平會強調，將持續訪查通路，如有通路的貨源未齊備，將進一步調查，以維護市場競爭秩序及消費者權益。至於受邀參加今天座談會的業者，包括家紙業者金百利、永豐餘、正隆，以及全聯、家樂福、大潤發、遠百及好市多等賣場。

造紙公會統計，全台一年家庭用紙消費量近四十萬公噸，其中衛生紙約二十六萬公噸。家紙業者強調，紙漿供應無虞，目前生產線均為「全產能」三班制生產，供貨正常，只因消費者搶購，導致送貨速度無法配合，已加強配送。

消基會指民眾預期心理導致搶購潮

消基會董事長游開雄表示，此次衛生紙搶購潮，主要是民眾預期心理導致，呼籲業者配合政策，適時向民眾說明，同時協調廠商增加供貨，避免衛生紙缺貨、架空，免得網路及媒體推波助瀾擴大恐慌。他也呼籲公平會要調查背後是否有人為哄抬、聯合漲價，若有應依公平法規定懲處。

根據造紙公會資料，國際紙漿價格自前年八月起一路上漲，去年十二月長纖紙漿每公噸九一○美元、短纖每公噸七九五美元，均為歷史高點，全年漲幅四十五％；今年一月長短纖紙漿價格攀升至九二○及八○五美元，導致造紙廠承受極大的原料成本壓力。

日本也喊漲！ 傳家庭用紙調價逾一成

據了解，日本製紙大廠日本製紙集團近日也計畫調升衛生紙、紙巾等家庭用紙批發價格逾一成。

國際紙漿價格上漲，影響國內衛生紙價格，民眾好奇國產木材是否可製造紙漿來造紙？林務局造林生產組組長李允中表示，台灣受限於地理環境、經濟規模、氣候以及樹種等，難有大規模的種植，製漿廠也須有高規格的環保要求，因此，在台灣造紙還是要仰賴國外的進口漿塊。