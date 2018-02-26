謠言終結站》分享連結拿現金抵用券 中油：網路詐騙

2018-02-26

網傳內容：通訊軟體近來出現台灣中油官方帳號並有中油火炬商標，宣稱歡慶中油60週年活動，只要加入官方LINE帳號、即可領取500元現金抵用券，但需「分享至15人以上群組3個」或「分享至25位好友」為條件。

查證結果：中油表示，目前並未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均會以正式新聞稿或授權加油站現場公告為準；500元現金抵用券雖為舊網路謠言，經澄清後近期又捲土重來，誘使民眾分享或騙取個資，建議民眾利用通訊軟體提供的功能提出檢舉。