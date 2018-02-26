租原民保留地耕作要被收回 南投信義漢人今串聯抗議

2018-02-26

〔記者劉濱銓、吳欣恬／綜合報導〕南投縣信義鄉有許多原住民保留地，多數漢人向鄉公所承租土地耕作，惟近期原住民族委員會發文給公所，要求依照原保地租賃契約，若在承租土地上有違規建築物，則依約中止租約，並收回土地；此舉引發信義鄉漢人恐慌與不滿，認為漢人在原鄉受盡差別待遇，不僅政治上不能參選鄉長，就連耕作、居住權也要被剝奪，今將串聯五百人到公所抗議，爭取基本權益。

信義鄉漢人居民表示，現有租用的原保地都有工寮、農舍與水塔，還有人的家就住在農舍，中央一道行政命令，就要求既有建物須拆除才能續約，過去繳租續約都無事，現卻出現巨大變革，要續約者若不拆除建物，土地就會被收回，無地耕作將致經濟困頓，要是拆了，就可能連住的地方都無，為何政府事先不溝通，簡直趕盡殺絕，要讓他們無家可歸。

南投縣山地鄉平地住民權益促進會總幹事邱豐舜表示，據原民會行文的作業要點，若原保地地貌變更，要在一年內恢復原狀，否則就不能續約，惟這些工寮、水塔，都是耕作設施，若全拆除，漢人在信義鄉根本無法生存與耕作；就他所知，近期已有一千筆土地等待換約，影響甚廣。

對此，鄉長史強無奈表示，過去卅年，漢人租用原保地，只要按時繳租就能續約，但近期原民會公文卻要求須清查違規地上物，等於漢人若要繼續從事農業生產，很多地上的農耕設備財產得拆。

原民會︰法令規範跟族群沒關係

但原民會土地管理處處長杜張梅莊回應表示，二○一六年原民會是依據「山坡地保育條例」等法規，訂定「原住民保留地相關業務標準作業程序」，並未更改法令，只是讓各地在辦理原保地承租或所有權轉移等程序時，能有一致的作業標準。

他說，承租原保地的租約中，都早有明定規範，本就要遵守。原民會近期也沒有發文要求地方全面清查，應是針對特定個案才會發文請地方處理，或是原本當地鄉公所執法較鬆散，因此發文要求依照標準程序處理，改正違規情況。

他強調，這些承租原保地的法令規範跟族群沒有關係，承租者不遵守，若還反過來操作族群議題，似乎扯太遠了。