別搶衛生紙 下月中前不漲價

2018-02-26

全台大缺貨 消保處急喊話毋須恐慌囤積

〔記者陳宜加、陳鈺馥、盧冠誠、高嘉和／台北報導〕國內衛生紙確定將於三月陸續漲價，消息一出即掀起搶購潮，不少人瘋搶衛生紙，各大賣場供不應求。行政院消保處昨緊急出面，強調各大量販通路業者均承諾三月中旬以前不會趁機漲價，也不會囤貨，呼籲民眾毋須因預期心理而大量搶購囤積。消保處今也將派消保官至各賣場查價，實地至倉庫調查有無囤積，也注意物價是否連帶波動。

消保官今到賣場查價

消保處副處長吳政學表示，家樂福、大潤發、愛買、全聯等四大量販通路業者，均表示衛生紙為全年辦理輪動促銷，所有促銷檔期早已排定，業者絕不會趁機漲價。

業者對於缺貨也感意外，今日起會加強補貨以解決「買不到衛生紙」狀況。業者與衛生紙供應商均有簽約議定價格，不會突然調整，業者並承諾不會囤貨。

至於三月中旬以後可能陸續調漲衛生紙價格，吳政學說，各業者將依不同品牌及其合約陸續調整，不見得一次全漲。公平會昨也重申，上週已立案調查，若業者涉及聯合漲價，最重將可處五千萬元罰鍰。

至於衛生紙漲價恐帶動其他紙製產業或產品趁機調漲，吳政學說，消保處長期監控民生物價，每月兩次查核，未來也將持續注意，必要時將不排除實地查核。

昨天是彭淮南本屆央行總裁任期的最後一天，他也特別對衛生紙漲價議題喊話強調，台灣的物價low and stable（低且穩定），不用擔心衛生紙帶動物價。

彭淮南認為，台灣物價基本上是穩定的，因消費者物價指數（CPI）裡面，十六．六％的權數根本不動，像健保、捷運、水電、學費都不動，所以物價指數根本不會漲，很平穩。

台北李先生昨前往板橋全聯，發現架上衛生紙搶購一空，直呼誇張。台北陳小姐則說，前往各大賣場均缺貨，並不是怕漲價而搶，而是怕沒衛生紙可用。