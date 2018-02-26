台大今開學...聘任校長前 郭大維繼續代理

2018-02-26

〔記者林曉雲／台北報導〕台大今天開學，由郭大維繼續擔任代理校長。教育部次長林騰蛟昨天表示，在新任校長尚未完成核聘及就任之前，由代理校長代理校務應無問題。

台大表示，上週五下午即以派員親送方式，將回函送達教育部，針對教育部發函要求釐清台大校長遴選爭議相關問題，由台大人事室及遴選委員會儘可能給予具體回覆，並附上台大校長遴選委員會所有與會委員包括教育部政次的簽名文件，希望台大今天開學時，新校長能上任。

不過，林騰蛟表示，上週五函文送到教育部人事處，還在審核回文內容，當選人管中閔教授確定今天是趕不及在開學日就任；但前校長楊泮池不續任、代理校長張慶瑞請辭參選校長之後，教育部即核定由郭大維擔任代理校長，代理校務應無問題。

台灣大學自主行動聯盟籌備會昨則公布所製作的「台大校長遴選關鍵問題懶人包Ｑ＆Ａ」，以四大主題、十一項Ｑ＆Ａ子題說明，包括校長選舉權責、有關獨立董事、有關抄襲爆料及其他。

教授：不怕一時沒校長、就怕爭議大

但台大不少教授認為，包括北美台灣人教授協會對於學倫案所進行的調查結果，認為學倫案確有疑義，台大校長爭議有關資訊未揭露、未利益迴避等高度爭議，在這些爭議及質疑未被實質討論和調查釐清之前，不宜由具高度爭議的當選人逕行上任，有教授直言：「台大不怕一時沒有校長在任，怕的反是不適任具爭議的校長上任。」