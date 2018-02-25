產後羞「答答」 2運動改善

2018-02-25

圖．文／陳雅茹

小美（化名）休完產假就回到工作崗位，閒暇時與同事談笑過程中發現只要大笑，內褲就感覺濕濕的，對於此事她總覺得不好意思又難以啟齒，不知如何是好。

骨盆底肌是支撐人體骨盆腔內器官的肌肉，隨著年紀漸增、懷孕、肥胖、搬重物等讓骨盆底肌長期處在牽拉的狀態下，支撐功能會下降，因此，骨盆底肌鬆弛導致尿失禁或脫垂的症狀。

尿失禁是一種不自主性的排尿行為，經常發生在咳嗽、打噴嚏、大笑的時候，若發生在不適當的場所或時間點，對個人身體與心理，甚至在與人的互動上都會產生改變，進而使女性在日常生活與生活品質都會受影響。

當生產以後要恢復運動應該如何執行呢？應該採取安全、有效及謹慎的方式進行。因為女性在生育之後，身體由內而外都會改變，如果變弱的骨盆底肌太快進行高強度的運動，無法建立適當的腹內壓，反而容易產生更多的產後副作用，如脫垂、骨盆疼痛等不適。因此，建議由內部開始重建，奠定穩定的基礎再恢復到先前的運動強度。

◎強化骨盆底肌：在仰躺下，雙手放置兩側，肩膀放鬆，下巴往內收，雙膝彎曲與髖部同寬，放鬆腹部，自然吸一口氣，然後完全吐出，再次呼吸的同時感受會陰內收的力量。（圖1）

◎橋式運動：在仰躺下，雙手放置兩側，肩膀放鬆，下巴往內收，雙膝彎曲與髖部同寬，放鬆腹部，自然呼吸，臀部往上抬，脊椎維持一直線，然後臀部放下，在這個過程中應同時感受會陰肌肉收縮。（圖2）

（作者為衛生福利部金門醫院物理治療師）