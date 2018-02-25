自然產vs.剖腹產 醫：專業判斷外 尊重產婦意願

2018-02-25

圖‧文／蘇河仰

因為醫療科技的進步，選擇以剖腹產方式進行生產的產婦日漸增多，但在門診還是常遇到產婦詢問：「到底自然產比較好，還是剖腹產比較好呢？」

這兩種生產方式各有其需要及優缺點，即使現今醫療科技的發達，生產仍有許多不確定性因素，無法完全掌握。能夠自然產當然是比較理想的方式，生產後恢復期比較快，但若評估後很多的情形不允許自然產，以現代的醫療手術方式將寶寶接生出來，也是必要的。

日前中國有一則新聞，產婦因為無法忍受生產時的陣痛，跪著哭求丈夫及婆婆讓她剖腹生產，但因為夫家堅持自然產，產婦痛苦及焦慮地從樓上往下跳，原本的喜事變成憾事。

雖然生產方式的選擇最重要參考應該是醫師專業的建議，但因為每個人承受疼痛的忍受度不同，尊重產婦個人的感受及意願也很重要。

◎下列有些狀況會建議選擇剖腹產：

●胎位不正

●多胞胎

●胎兒過大

●前胎剖腹產或是子宮曾經手術過（例如子宮肌瘤術後）

●子癇前症或子癇症

●產道病毒感染（例如產道或外陰部菜花感染）

●前置胎盤

●產婦合併有心臟疾病或是其他重大疾病等

還有許多未在前述的特殊情形，婦產科醫師也會建議以剖腹產進行生產；有些案例在臨產時，由自然產臨時轉成剖腹產（例如產程遲滯或是胎兒窘迫等）；也有些產婦及家人要求以剖腹產，原因是為了要看時辰，這個因素就不是推薦的考量因素。

自然產 新生兒、產婦復原快

自然產的好處是胎兒從子宮到出生後脫離子宮獨立生活，胎兒胸部受到子宮適度的壓縮和擴張，使出生後嬰兒的肺泡富有彈性，分娩時，胸腔突然擴大，胎兒的呼吸會因此建立。臨床證實，自然產者感染及大出血等併發症較少，各方面恢復較快。

相較於剖腹產，自然產的子宮感染機率、傷口感染機率、嚴重出血機率、泌尿道感染機率皆較低，產後恢復快，但相較於自然產，剖腹產將來引起尿失禁、骨盆腔損傷的機率低。

無論選擇哪一種方式生產，這些都需要由專業的婦產科醫師判斷及建議，比較客觀及安全。因為生產最主要還是要達到母子均安為原則，與醫師做充分的溝通與配合，就是最合適的生產方式。

（作者為三軍總醫院婦產部產科主任）