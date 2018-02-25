歐洲研究：飲食健康兒童 更快樂

2018-02-25

圖‧文／柯俊銘

您家的寶貝喜歡吃什麼？是否有挑食的毛病呢？一份不久前發表在國外知名期刊《BMC公共衛生》的報告指出，孩子若能常吃健康的食物，長期下來不僅對身體好，心理健康似乎也能從中獲益，值得家長們關注。

該研究由瑞典哥德堡（Gothenburg）大學健康科學研究院的營養學專家露易絲．阿維德森（Louise Arvidsson）博士所主持，其針對來自比利時、德國與西班牙等8個歐洲國家共7675位年齡介於2至9歲的小朋友進行追蹤調查，目的在探討健康飲食對孩子心理健康可能帶來的影響。

健康指標飲食 整體幸福感偏高

首先，每位個案都會安排測量身高、體重，主要照顧者則是接受訪談，過程中除須陳述孩子每週的進食狀況（如食物偏好、頻率等）外，也要答覆和心理社會發展相關的問題，而同樣的流程會在兩年後重複實施。

統計顯示，健康飲食和心理健康之間具顯著的關聯性。飲食內容越是符合健康指標（如多吃蔬果、全穀物；每週吃鮮魚2至3次；節制糖、鹽與脂肪的攝取等）的孩子，往後傾向較有自信，少出現情緒不穩及和同儕互動的困擾（如沒有朋友、被人欺負等），整體幸福感偏高。即使將身體質量指數、父母的社經地位等外擾因素納入考量，上述發現的結果依然相同。

研究者表示，孩子從小就須培養健康的飲食習慣，如此不僅有助成長發育，更能促進心理發展健全，而家長的態度往往扮演重要的角色。若您的孩子總是「揀飲擇食」，自己不知該如何是好，專家的建議如下：

◎營造氣氛：建立愉快的用餐環境，鼓勵孩子和其他人一樣什麼都吃。

◎改進技術：調整烹調方式，轉換食物的味道和模樣，提高孩子的食慾。

◎控管零食：避免正餐前吃零食，一旦感到飢餓，原先討厭的食物也會覺得不錯。

◎端正認知：不當面貶損食物的價值，透過遊戲、繪本等方式，讓孩子明白食用的好處。

◎提供增強：若孩子願意嘗試以往不吃的東西，適當給予回饋，強化繼續的意願。

（作者為公職臨床心理師）