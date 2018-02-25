六龜高中學測不理想 師盼莫苛責學生

2018-02-25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄六龜高中今年40多位畢業生，僅27位參加學測，全校考生最高級分僅39級分。學務主任湯敬翔昨晨在PTT上PO文表示，「戰犯出來自首，本人忝任這屆六龜高中畢業生的國文老師及學務主任的確無地自容，但錯的並不是本校的學生，我想我也有一分責任。」

湯敬翔前天下課後開車返回苗栗家中，針對六龜高中學測成績不理想在網路發文指出，早些年高職還未興起，六龜高中還能吸引到市區中後段的學生，這些學生來這裡可以有自信心，還能刺激本地學生進步，但近年六龜高中部僅能維持每年2個班，40至50人左右的規模。

多數學生需扛家計 全校最高僅39級分

他說，前天開車離開六龜前，在網咖前遇到幾名休學的學生，他關心了其中幾位同學休學後的生活，問他們會不會想回來學校？一位學生回答：「還是綁鐵好了！」湯敬翔直指，許多學生高中開始打工，自己煮飯菜、撫養弟妹，在高中的希望，就是快點滿18歲，能早點出去賺錢。

湯敬翔昨午又補充回文指出，曾經學校橄欖球隊比賽時，建中的教練對六龜高中國中部學生有興趣，學生有這麼好的機會，家長卻還是希望留他在家裡幫忙工作。

湯敬翔指出，發文只是想要替學生說話，請不要把成績差，就簡化成他們不認真、沒有態度。他感慨直言：「我在很多地方都比他們幸運不只一點半點。」

音樂、美術、體育表現好 校長：適性教育

校長盧正川昨也在個人臉書感性發言，引用愛爾蘭詩人葉慈的話：「教育不是注滿一桶水，而是點燃一把火。」盧正川表示，六中沒音樂班，但卻能站上全國音樂大賽甚至世界的舞台，六中也沒有美術班，但作品可以囊括1、3名，六中沒有體育班，但是橄欖球隊、自行車都進入全國賽。「不是每個孩子都是讀書的料！發掘他們的優點，比強迫學習更重要！」