本週天氣多變 仍可能降雪

2018-02-25

〔記者楊綿傑、劉濱銓、佟振國／綜合報導〕水氣配合下，玉山昨又飄雪，合歡山則短暫下冰霰。氣象局提醒說，未來一週天氣多變，數道鋒面及東北季風輪流影響台灣，民眾出門要穿得暖，也要記得帶雨具。

昨清晨玉山氣溫都在零度以下，加上水氣配合，從上午七點五十分到十點下雪，積雪○．七公分，合歡山約五、六度，也下了廿分鐘冰霰。氣象局人員解釋，若在高空冷空氣夠強，且有水氣配合，即使溫度在零度以上，仍有可能降霰或雪。

氣象局表示，今明兩天、二二八假日及週四，陸續有鋒面及東北季風影響，高山仍可能降雪，不過中間幾天的天氣還算穩定。

氣象局預報員陳建安說明，昨晚到今天上半天有鋒面通過，中部以北、東半部、中南部山區有短暫雨，下半天開始因東北季風影響，各地雨勢趨緩，但迎風面的北部、東部持續有雨。溫度方面，北部高溫大約在十七到十九度間，南部可能達卅度。明天僅剩北海岸、宜花東局部地區，以及北部山區可能降雨，北部高溫約廿度，其餘地區維持前一天的溫度。

後天水氣更少，且吹南風，西部地區高溫可望升到廿七度、東部廿五度，僅花東局部地區有雨。

至於二二八假日，陳建安說，當天受鋒面影響，全台有短暫雨，中部以北、宜蘭局部地區有較大雨勢，甚至可能出現雷雨，隔天換東北季風影響，迎風面持續降雨，溫度略降一度，不過中南部不受影響，溫度甚至升高。