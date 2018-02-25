魔力狗點燈 皮卡丘搖擺嗨翻天

2018-02-25

台北燈節昨晚在西門町開幕，由金、銀、紅3隻台灣土狗組成的主燈「幸福魔力狗」，在台北市長柯文哲與貴賓將「七彩狗」餅乾倒入聚寶盆，象徵餵飽「幸福魔力狗」後正式點亮，同時啟動3分鐘的燈光秀；在俏皮音樂襯托下，3隻狗狗背部亮起屬於各族群的圖騰，代表承接過去與未來，不分你我、守護幸福。

隨後日本超萌的神奇寶貝「皮卡丘」壓軸登場，6隻大型皮卡丘一起轉圈、搖擺，群眾頻呼「卡哇伊」。台北燈節主展場在北門及中華路一段，活動至3月4日止。（記者蔡亞樺）