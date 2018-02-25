台南賺鄭成功財 成功洋芋片秒殺

2018-02-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「鄭成功」賣洋芋片賣到缺貨！台南市文化局開發設計「成功洋芋片」限定版商品，以歷史名人鄭成功設計元素作包裝行銷，果然上市拉長紅，加上拜網路流傳「聽說吃了會成功」之賜，賣到補貨都來不及。

吃了會成功！ 文化局以創意行銷古蹟

「成功洋芋片」每包三十五元，只在安平古堡、赤崁樓、億載金城、安平樹屋四大古蹟區及延平郡王祠、愛國婦人館擺售，幾乎一鋪貨就秒殺，文化局只好限定每人買二包；昨才剛補上四千包，依舊熱銷，一位陳媽媽帶孩子買到後，還特別大聲喊出：「一定要成功！」

「賣洋芋片不是為了賺錢」，文化局說，當初構想以卡通神獸之類為代言，赤崁樓的御龜「贔屭（ㄅㄧˋ ㄒㄧˋ）」不見得大家都知道，最具知名度的就屬鄭成功，加上有「成功」二字正能量，因此以鄭成功文物館經典鎮館之寶的鄭成功肖像為底，創意設計成當代流行的「LOVE」手勢，亦有象徵勝利手勢，歷史人物結合年輕人口味的洋芋片，創造話題行銷台南古蹟。

文化局表示，成功洋芋片委託食品大廠「聯華食品」生產製造，因非大量訂製，聯華自己的生產線也很忙，只能協助額外生產，二月到農曆春節已鋪貨六、七千包，昨日再補貨四千包，未來將儘可能每十天補貨一次，穩定供應量。