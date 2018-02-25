糞菌移植治療腸道 最快年中開放

2018-02-25

〔記者吳亮儀／台北報導〕好的人體腸菌叢可以治病、減肥，不過目前僅在試驗階段，還不是正式醫療方式，國家衛生院舉辦「微菌移植FMT共識會議」，力拚法規儘速完備。衛福部表示，今年四月將預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，擬將這項醫療技術納入，最快六、七月公告。

去年一名五歲幼童誤食強鹼，造成食道灼傷、胃損傷，利用抗生素治療，導致腸道由「困難梭狀桿菌」稱霸而腹瀉不止，最後用他十一歲哥哥的糞便經萃取混合物後，植入弟弟的腸道，恢復原先正常菌叢，這才治癒腹瀉。

國家衛生研究院董事長、前衛福部長林奏延解釋，人體腸道內存在上千種的細菌，許多病患接受抗生素治療之後，卻經常一併將腸道內各種菌叢消滅，只剩下困難梭狀桿菌，在臨床上主要是造成胃腸道的感染，病患因而持續拉肚子，即使是用最強的「泛古黴素抗生素」也難以處理。

納入此項技術 衛福部4月預告修正管理辦法

目前歐美和中國已普遍使用糞便微生物移植治療，我國也有幾例糞便移植成功案例。林奏延說，醫界希望能作為醫療方式，但卡在法規未過。台灣在醫療及生技上具優勢與條件，但仍需在學研、法規、轉譯及產業等面向與時俱進。

林奏延表示，先要釐清糞便腸道移植到底是新技術或藥品，如為新技術則由醫事司依醫療法規處理，如為藥品則要通過食藥署的臨床試驗。

衛福部醫事司長石崇良說，糞菌叢移植的安全性、療效在國際上已有共識、且有明確的治療指引醫療作法，希望納入常規醫療；但若安全性與療效不清楚處，還需做人體試驗或透過特管辦法規範。今年四月將預告修正的特管辦法，也擬將這項醫療技術納入，最快六、七月公告。

林奏延說，國家衛生研究院或可和感染症醫學會及消化系醫學會合作組成平台，規劃病人及捐贈者的審查登錄，並協助基因檢測。

糞菌叢植入（Fecal Microbiota Transplant）是一種治療方式，將健康捐贈者的糞便經萃取腸道菌叢混合物後，再植入病患腸道內，以恢復腸道菌落的平衡。

許多國家醫界常用此方式治療嚴重的腸道性疾病，以及治療困難梭狀桿菌（又稱艱難梭菌）的主要方法。