衛生紙現囤貨潮 賣場補貨補到手軟

〔記者張慧雯、鄭琪芳、李欣芳、張菁雅、葛祐豪、黃建豪／綜合報導〕「衛生紙買了沒？」這是昨日最夯的「問候語」，有人一早就衝進好市多買了滿推車的衛生紙，家樂福、愛買、大潤發的銷售量更是平日的數倍，員工補貨補到手軟。各大購物網站也湧入大量訂單，衛生紙成為銷售排行榜第一名。
各界擔心衛生紙漲價將帶動物價上漲。行政院主計總處官員說明，紙漿的產業關聯性小，且衛生紙是終端產品，不會有成本推動效果，跟油電調漲不一樣，不會帶動物價上漲，民眾無需恐慌。
銷量暴增數倍 購物網塞滿訂單
家庭用紙業者永豐餘擬自三月起針對抽取式衛生紙、面紙，調整十五項產品的「賣場進價」，平均幅度約二成。正隆則是調漲衛生紙、面紙、廚紙，純漿產品漲幅在一成以上。金百利克拉克的衛生紙漲幅約八％至十％。業者都表示，國際紙漿價格自前年中就開始調漲，去年底更站上史上高點，去年全年漲幅高達四十五％，只好調漲衛生紙價格。
業者強調會辦促銷 不必搶購
衛生紙將漲價消息一出，台中陳先生一家四口專程去賣場搶購，把兩個推車都塞滿，他說，衛生紙消耗量大，「反正衛生紙不會壞，先買著囤放」。林小姐說，去年起小吃、便當、飲料都漲，現在連衛生紙也漲，實在吃不消。劉姓家庭主婦抱怨說，各品牌聯合漲價，公平會應該介入調查。
台北好市多昨早一開門就湧入購買人潮。王小姐表示，目測消費者至少人手一袋（二十四包），不少人的推車塞了五、六袋，她只有買一袋，櫃台還很驚訝地問她：「真的只要買一袋嗎？」
愛買公關經理王佳慧指出，前天新聞報導衛生紙三月可能漲價三成，當日下午已經有民眾來採購；昨日是週末，買的人更多，截至昨日下午兩點，全台實體店面已賣出一萬五千串，全日應可賣出兩萬串以上。
家樂福公關經理林夢紹說，昨日來買衛生紙的人潮和數量暴增，她強調，衛生紙的促銷品項不會因為三月要漲價就取消，民眾不用急著搶。
全聯也說，不會成為率先調漲衛生紙價格的通路，三月底前還會提供優惠價格給消費者。
穩定物價小組 要相關單位嚴查
另有不少消費者透過網路購買衛生紙。生活市集持續推出衛生紙促銷，週五銷售前十名都是衛生紙，較前一週成長超過十倍，單日單品銷售也較週四出現八至十二倍的驚人成長。記者觀察，包括愛買購物網、MOMO購物網、蝦皮、PC HOME等，特價衛生紙昨天早上還有貨，下午幾乎訂購一空。業者表示會儘速補貨。
行政院穩定物價小組指出，已責成公平會、經濟部、行政院消保處等相關單位積極了解，若涉及聯合壟斷或限制轉售價格等行為，將依公平交易法嚴處。