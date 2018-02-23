狗狗、伯勞鳥 除名藥食兩用

2018-02-23

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部新公告食藥兩用清單，將以往共二一五項材料減為卅七項，剔除了許多現在已被認為是普通食物的蔥、鯉魚、柑橘等項目，一度引發外界疑慮的伯勞、鴕鳥、驢、狗等，也都不再列入食藥兩用清單中。

清單項目 沒藥證也可販售

新公告的清單已經生效，清單上的物品可做藥食兩用，沒有藥證也可以販售，但若沒藥證又販售非清單內的中藥材，就會被視作無照藥商，依藥事法可處三萬元到兩百萬元罰款。

舊版清單包含許多一般食材，例如竹筍、柑橘、蔥、文蛤等，還有諸如狗、驢、騾、野馬、伯勞、鴕鳥等禽獸類，曾遭動保團體等外界人士批評誇張、藥食兩用清單沒有與時俱進。

中藥材屬於醫療使用，販售中藥材需要有藥證才行，不過部分中藥材屬於「藥食同源」，一般食用都很安全，也能同時當作中藥材。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪說，之前許多品項是因前人認為有療效，列入參考，但在現今社會來看，已經很不合時宜，甚至用了還會觸法，因此有必要更新。實際上，許多中醫藥行也早已不使用這些有爭議的品項。

新公告的卅七個品項包括百合、荷葉、銀耳（白木耳）、山藥、生薑、昆布、薤、馬齒莧、蒜（小蒜）、海藻、小茴香（子）、八角茴香（大茴香）、羅勒、龍眼肉、枸杞子、烏梅、大棗（紅棗、黑棗）、山楂、秦椒（花椒）、胡椒、芡實、蛋豆豉、蓮子、赤小豆、薏苡仁、牡蠣殼、菊花、黃精、薄荷、絞股藍（七葉膽）、決明子、石斛、陳皮、肉豆蔻、草豆蔻、砂仁、人參花。