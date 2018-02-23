實名檢舉違法旅遊業 獎金最高10萬

2018-02-23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局昨預告訂定「檢舉違反發展觀光條例規定案件獎勵辦法草案」，鼓勵民眾以實名制檢舉非法旅行業者或經營違法業務的合法業者，若情節屬實，檢舉人每次最高可獲得十萬元檢舉獎金；為避免浮濫檢舉，草案也規定同一檢舉人一年內最多只能領卅萬獎金。

每人一年最多可領30萬

觀光局表示，過去檢舉制度大多針對非法業者，但是合法業者也有可能經營違法業務，因此草案規定只要是違反發展觀光條例的業者都有可能被檢舉，盼進一步遏止違法，保障消費者權益。

獎勵辦法草案明訂，檢舉人須以實名制提出檢舉，並書面提出具體檢舉內容，經觀光局裁處確定並完成罰鍰收繳者才會發放獎金。

由於旅行業違法事宜需要多方舉證，無法一目了然，因此會要求檢舉人提供具體事證，如被檢舉違規行為、事實、時間及地點等照片或錄影、廣告文宣、招攬文件、行程表、匯款單據及收款帳戶等，若證據不足以判定違法，就拿不到檢舉獎金。

觀光局表示，每個檢舉案件會依情節輕重決定罰多少，檢舉獎金金額則依罰鍰一定比例提供。此外，聯名檢舉案件，獎金由全體檢舉人具領；同一案件若有二人以上分別檢舉，獎金應發給最先檢舉者；無法分別先後則平均發給。

該草案適用於所有違反發展觀光條例的案件，但檢舉人為公務員即排除適用；此外，檢舉未依本條例規定領取登記證而經營旅館業務或民宿、檢舉旅館業、民宿經營者或在直轄市的一般觀光旅館業違反發展觀光條例案件時，也不適用。