福五高效率 3個月拍完台灣

2018-02-23

〔記者陳宜加／台北報導〕福衛五號校正後開始建功，僅花三個月成功拍攝台灣全島，較福二需要半年，整整省下一半時間；日前花蓮強震後，也拍攝地形變異照片協助防、救災，發揮莫大效益。研發團隊今將晉見蔡英文總統，分享福五豐碩成果，並將呈獻絕美台灣全島照片。

福二需半年 省一半時間

福五全名為「福爾摩沙衛星五號」，為首顆百分之百由台灣自製的「MIT衛星」，共斥資五十六億餘元、歷經六年研發，去年八月順利升空。初期福五因產生移焦問題，導致首批遙測影像模糊，後經溫度調控縮小光斑、地面影像處理還原等方式，成功清晰校正。

太空中心副主任余憲政表示，福五最重要的價值在於我國自主，國家任務與災防需求不再仰賴他國。福五校正後已能將影像完全還原，照片清晰且鮮豔，相較福二，福五彩色解析度更佳，未來將用於商業用途。

福五執行遙測任務為期五年，執行太空天氣觀測與電離層地震前兆研究。余憲政指出，福五將成為「守護台灣」利器，舉凡政府施政、防救災、國土規劃、環境監控、科技外交或學術研究，不再需外國支援。

比對花蓮地震前後照片 助救災

他舉例，日前花蓮強震後，福五拍攝災前、災後的震區山坡地與林地大範圍照片比對，協助我國防救災，研究分析可能發生崩塌、變異之處，發揮莫大功能。

余憲政也說，去年九至十二月秋、冬期間，福五費時三個月完成拍攝台灣全島影像，過去福二則須半年。令人驚喜的是，遙測拍攝台灣有九成上空無雲，可以更清楚「看見台灣」。研發團隊將照片結合詩人羅葉作品，今下午將呈獻給蔡英文總統。

他指出，福五平均每兩天經過台灣上空一次，須克服天候與移焦問題，團隊穩定掌握操控技術，完成不可能任務，也證明福五突出拍攝表現，目標一年至少拍攝一張台灣全島。