文大沒校長批公文／推廣部欠電費67萬 險遭斷電

2018-02-23

〔記者吳柏軒、鍾泓良、林菁樺／台北報導〕文化大學校長遴選遭董事長「卡關」而爆出爭議，更傳出恐對教學造成影響；文化大學因二月沒校長可蓋章，無法批准大額支出，致在北市市區的推廣教育部已積欠六十六．九萬元電費而恐自下月遭斷電，引發教職員師生恐慌，教育部昨緊急致電文大協助紓困，同意其代理校長在未經董事會確認下可先代執行校務；文大代理校長王淑音說，今起就會簽署支出公文，讓校務正常運作。

教部急助 讓代理校長先執行校務

文化大學去年因前校長李天任辭職，啟動遴選程序，去年十一月由台灣科技大學特聘教授盧希鵬當選新校長，不料，文大董事長張鏡湖不願簽署盧的聘書公文，導致原定今年二月一日的新舊校長交接落空；文大校務也陷入空轉，連推廣部欠電費近六十七萬元的支出公文都無人核批，引發斷電危機。

台電表示，文化大學推廣部的一月份電費繳費期限至本月廿一日，但因未如期繳納，已發函通知；台電北市區營業處指出，催繳通知寄發後會有七天寬限期，文化大學三月一日前要繳清，未繳費才會停電。

教育部科長吳志偉指出，文大二月六日報公文指派教務長王淑音做代理校長，但因未經董事會確認而未能依法代理；教育部昨致電文大，以師生權益為主，同意代理校長可執行職權，資格程序可後續補正；王淑音說，昨接獲指示後，將恢復校務正常運作，如電費支出公文今天都可蓋章，未來等董事會召開後，再追認代理校長資格。

吳志偉說，因董事長張鏡湖未批准盧希鵬上任公文，影響校務，分別在一月卅一日、二月六日及二月十三日各裁罰張鏡湖三張罰鍰共九十萬元，更要求張鏡湖在今天必須報送新校長聘書，否則仍可依法連續開罰。

文大董事袁興夏說，因董事長不簽公文、不召開董事會，前天已緊急寄發九名董事的開會連署公文，董事長收到後十五天內須開會，若不開，可再報請教育部指派其他董事擔任召集人來開會，但曠日廢時，仍盼董事長簽下盧的聘書，讓學校順利運作。