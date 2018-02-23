學倫案再掀波…論文公開就要檢驗 台大教授︰應立案調查

2018-02-23

〔記者黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議四起，遴選出的台大財金系教授管中閔還遭爆與暨大教授在研討會所聯名發表的論文，與暨大碩士論文高度雷同而涉及學術倫理爭議，但台大學倫會以論文是非正式研討會的未完稿論文為由而決議不做調查處理，校內外質疑卻更不斷；台大農藝系名譽教授郭華仁昨也質疑，文章不可涉抄襲、剽竊、竄改等，這是個人的道德約束，也是普世的學術倫理準則，不管正式非正式，一公開就得接受檢驗，若要「作為校長，標準只能提高不得放寬，否則怎能作為表率？」

「作為校長 標準只能提高」

除立委先前爆料揭露管中閔的論文與暨大學生論文高度雷同卻未註明而涉學倫爭議，針對台大學術倫理委員會、台大研究誠信辦公室依據中研院人社中心函覆說法，而認為管所掛名論文是非正式研討會的非正式論文，做出不對該論文做正式立案調查的相關決議，前日則再有台大教授舉證直指，中研院人社中心與台大經濟系合辦的該場研討會，去年發文公開對經濟學會等學界廣徵學術論文，絕對是正式的學術研討會，發表的應是正式論文，呼籲台大及教育部都應正式立案調查，確保台大校長參選人的學術誠信以昭公信。

台大教授郭華仁昨則在臉書發文指出，文章不可以涉及抄襲、剽竊、竄改等行為，這是個人的道德約束，也是普世的學術倫理準則，不管正式非正式，也與發表處的學術地位無關，就算是小型工作坊的文章，只要開放給研究室以外的人，就算公開了，一公開就得接受檢驗。

非正式就不查 可悲的笑話

郭華仁認為，台大誠信委員會給遴選委員會的答覆是「決議不立案調查」，遴委會據以認定無違反學術倫理的問題，更是講不通。沒有先立案調查檢驗外界所提出的地方到底有無涉及抄襲，就直接開會決議認為非正式論文無涉倫理，不論拍手通過、記名或不記名表決，都是學術界可悲的笑話，正確的作法應該是「立案調查後決議」。