管中閔涉違法兼職百日

2018-02-23

去年0614~0921期間 台大未同意 就兼台灣大兩職

〔記者吳柏軒、王憶紅／台北報導〕台大校長遴選爭議不止，遴選出的台大教授管中閔未揭露出任台灣大獨董的個人資訊、與台灣大副董出任遴委產生未揭露落實利益迴避等爭議外；昨又有台大教授踢爆，去年六月十四日到九月廿一日期間，管中閔尚未取得台大正式同意就兼職台灣大的審計委員及薪資報酬委員，涉及違規，須交由台大教評會調查議處。而台大也證實，監察院正針對此事進行調查；台灣大哥大則指出，由台灣大學統一回應。

台大證實 監院正在調查

熟悉台大校務人士指出，管中閔去年獲台灣大邀請，擔任獨立董事、審計委員及薪資報酬委員等三個職務，但時間點卻出包，在未獲得校方同意之前去兼職，恐涉及違法兼職問題，影響其校長任職的適格性。

其中最大質疑點是，台灣大公司在去年六月十四日公告，審計委員會及薪資報酬委員會成員異動，由管中閔獲得新聘，但根據台大校長遴選委員會調查，台大校方七月十四日才收到台灣大公文，到九月廿二日才同意管兼任審計、薪酬等委員，依照知情者分析，管至少在六月十四日到九月廿一日間，處於違法兼職狀態。

有台大教授舉證指出，台灣大公布職務異動，就代表管的兼職生效，但依照「國立台灣大學非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」，第四條明定教授兼職須經系上通過，第五條更敘明，未經同意就兼職，須送教師評審委員會處理。

投訴的台大教授說，還要釐清管中閔是否在去年六月到九月參加多少會議，管是台大專任教授，就必須遵守台大規定，沒有模糊空間；而教授要去營利企業兼職，應該是學校同意後，企業再公布，根本不該倒過來，呼籲監察院、教育部等單位都需調查。

同被聘獨董的鍾嘉德 就走完程序

另名台大教授更點出，跟管中閔同時間被台灣大公司聘為獨董的台大電機系教授鍾嘉德，就在去年六月九日的系務會議上，一併通過審計委員、薪酬委員等職，但管卻沒做到，管還等到十月二日才拿到台大發出的同意兼職公文副本，恐難辭其咎。

台大校方指出，管的兼職都有依學校規定程序辦理並獲核可，對於上述的時間落差，應是「跑行政流程」的空窗，強調校方到最後（意味九月）還是對管的所有兼職都有同意；台大也坦言，監察院也針對此事做調查，校方過年前就回覆監察院，會靜待未來調查結果。