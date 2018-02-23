前校長高分貝 挺管當台大校長

2018-02-23

陳翠蓮教授批本末倒置 新校長若在質疑中就職 才是重傷害

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案越演越烈！孫震、陳維昭、李嗣涔三位台大前任校長，為挺新校長當選人管中閔，昨同聲痛批教育部不核准人事案是「玩法弄權」；但教育部強調，台大校長遴選案仍有許多疑義爭議待確認，目前就是依據大學法在依法監督。

3人同聲痛批教部玩法弄權

台大歷史系教授陳翠蓮昨發文反批，幾位大老雖聲量大，但說法完全「本末倒置」，若新任校長在諸多質疑、污點中就職，才是對台大聲譽最大傷害。她更質疑，陳維昭身為召集人所帶領的「台大校長遴選委員會」，在校長遴選過程中把關不力、明顯失職，才造成今日台大校長遴選各種爭議。陳維昭是最該被檢討的對象，卻反過來指責進行適法性監督的教育部？

多數機關不辦 台大卻大陣仗團拜

因為花蓮震災，許多公家機構都取消新春團拜，但台大昨仍舉行新春團拜，甚至日前就預告有三位前校長要針對遴選爭議發言。高齡八旬、國民黨執政時期官派的前台大校長孫震，昨上場發表長達十五分鐘的發言指出，校長遴選辦法是根據大學法依法辦理，一月五日遴委會推選出新校長報到教育部，到現在還沒發聘，看遴選如此紊亂，替後輩叫屈。

身為這屆台大校長遴委會召集人的前校長陳維昭，上台發言時則指出，驕傲自己是校長官派走向校長遴選的第一人，曾多次到校外演講「校園的民主學術自由」，如今教部「卡管」，是台大及學術自由污點，是校園民主最黑暗的時刻，應列校史警惕。

另一位前校長李嗣涔則批：「一個教育部玩法弄權！凌虐台大超過一個月！」台大是龍頭、對國家貢獻極大，教部卻不依法行政、不核定管中閔的遴選案；他也點名總統蔡英文、行政院長賴清德若認同依法行政、大學自主，就應制止教育部。

倒是另一位前台大校長楊泮池，去年因陷入學術倫理爭議，雖然調查確認未違反學術倫理且通過校內續任投票，但他仍決議不續任。對於管中閔所涉及的爭議，楊泮池昨日均保持低調而未置評；他發言時僅表示，感謝校內行政團隊能撐過沒校長的期間，他更期望，一切能雨過天晴、讓台大走過陰霾。

面對部分台大前校長的批評，教育部回應強調，國立大學校長遴選作業，是依照大學法第九條、大學校長遴選委員會組織及運作辦法等，教育部必須依據規定，採一致標準面對所有國立大學，實施合法性監督，才能完成校長聘任作業，點出大學在法律規範內，才享有自治權。

教部︰合法監督 釋疑才能聘任

教育部說明，目前台大校長聘任案中，除有管遭檢舉的學術倫理疑義，還有監察院在調查管中閔兼任台灣大哥大公司獨董是否合法，乃至台大送交的校長遴選委員會的第五次會議紀錄，其議決事項及方式，都有待進一步確認，須陸續收到台大或遴委會補充說明資料，才能盡速審理。